Denisse se graduaría hoy, pero lucha por su vida tras ser golpeada y abusada

México.- Una joven tendría su graduación este fin de semana, pero lucha por su vida en hospital de Michoacán luego de que ingresara tras ser golpeada y manoseada por tres sujetos que además la asaltaron.

Los hechos ocurrieron en calles de Michoacán en México y fue a través de una publicación en Facebook donde la propia víctima publicó la situación que vivió.

Cabe señalar que la agresión que sufrió Denisse se da en medio de la Alerta por Violencia de Género, así como a unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Denisse no solo fue asaltada, golpeada y abusada (manoseada) sino también sufrió heridas con una navaja que le dejó la piel abierta.

En su cuenta oficial de Facebook la joven condenó y denunció lo ocurrido.

Además medios locales revelaron que en las próximas horas, la joven pueda presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

En la red social, la víctima escribió:

"Espero les sirva solo para informarle de que por el momento no cuento con mi celular que es lo de menos, ya que fui víctima de 3 personas que Gracias a Dios ahorita la estoy contando ya que me golpearon y navajearon y estoy un poco delicada de salud pero hay la llevo".

"CHICAS tengan cuidado no salgan solas aunque sea de día por qué ya no se sabe fui victima de manoseo me rompieron mi blusa, golpetearon con un piedra y en varias ocasiones golpearon en el estómago y vientre insultos solo porque corrí si no ya me llevaban con ellos", agregó.

Por último Denisse dijo "ahorita no estaría contándola. Por favor niñas cuídense mucho y si ven alguien que ocupa ayuda no se queden viendo ayuden".