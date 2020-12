Denuncia Jaime Bonilla que recibió "un estado quebrado"

Baja California.- El gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, dio a conocer que en la actualidad la entidad enfrenta una grave y aguda crisis financiera a raíz de las malas administraciones que gobernaron durante los últimos 30 años (lo que el presidente de la República ha tenido a bien llamar periodo neoliberal), por lo que este fin de año ha resultado verdaderamente complicado pagar los aguinaldos del magisterio, así como el pago de prestaciones al personal de salud.

Durante una transmisión en vivo mediante Facebook, el mandatario estatal mencionó que su gobierno ha estado pagando deudas de años atrás, por ejemplo, más de mil millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la jubilación de algunos maestros pertenecientes a esta, pagos que han dejado al estado "afectado financieramente", puesto que se trata de algo que se ha venido arrastrando al paso de muchos años y es ilógico que la deuda se pueda subsanar en tan solo un año.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante la transmisión, Jaime Bonilla detalló cuáles eran las dificultades financieras con las que su gobierno se está enfrentado/ Fuente:@Jaime_BonillaV

"No podemos tener la memoria tan corta, nosotros recibimos un estado quebrado, súper endeudado y a todo el mundo se le ha pagado. Lo que pasa es que ya se acostumbraron a que se les pagaran a tiempo, pero recuerden que son miles de millones que se han pagado de un estado tronado completamente. Claro que el estado tiene afectación financiera porque una lesión de 30 años que han venido cargando la comunidad con los malos gobiernos, no se puede reparar en un año", enfatizó Bonilla Valdez.

En este sentido, el gobernador bajacaliforniano, expresó que está seguro de que la gente está consciente de la situación en la que se encuentra el gobierno en relación a los financiamientos, de ahí que tengan la certeza de que antes de que se acabe el 2020 se les va a pagar. Jaime Bonilla destacó que se ha estructurado una "reingeniería financiera", la cual les ha dado la oportunidad de "pagar adeudos de 4 a 5 años de maestros, adeudos de daños al agua UABC, de años de atrasos en apoyos y endeudamiento al Issstecali".

El funcionario público denunció que a consecuencia de estos déficits de pagos "no había medicinas", por lo que hizo un llamado para que eso no sea olvidado por la ciudadanía, a pesar de lo que se está viviendo por la contingencia sanitaria de Covid-19. En este tenor, Bonilla Valdez aseveró que estaba claro que los ingresos iban a disminuir y que eso iba a afectar al estado, sin embargo, "no al grado que dejemos de pagarle a la gente".

A pesar de las declaraciones del gobernador del estado de Baja California respecto a los adeudos que su administración se ha encargado de asumir para sí y que en estas no ha declaro tener otro más correspondientes a su periodo de gobierno, diversos trabajadores estatales, que se han visto tocados por la crisis financiera, señalaron que al magisterio y al personal de salud aún se les deben pagos referentes a sus aguinaldos, las nóminas de interinos y las prestaciones de ley, de acuerdo a lo mencionado por El Sol de Tijuana.

Al respecto, Arturo González Cruz, presidente municipal de Tijuana, advirtió que tiene una deuda de poco más de 600 millones de pesos en relación a los recursos económicos enviados desde la federación, mismo que ha sido dado al gobierno de Jaime Bonilla, de ahí que se hayan tenido que ceñir al presupuesto con el que se cuenta y al mismo tiempo se encuentren buscando la manera de que estos lleguen a Tijuana. (Alcalde de Tijuana, Baja California, asegura que Jaime Bonilla se conduce con maldad)

Ha trascendido que a los maestros interinos se les debe la nómina correspondiente del mes de agosto al mes de diciembre, mientras que se adeuda el paso de aguinaldo a aproximadamente 21 mil docentes que laboran para el estado. Por su parte, se les debe la prima vacacional y el adelanto de pago de la segunda quincena de diciembre al personal médico.