Denuncia Karime Macías a Yunes y ex Fiscal en Veracruz

Ciudad de México.- Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, denunció por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias al ex Gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares y al ex Fiscal Jorge Winckler.

Los abogados de Macías solicitaron este lunes en la Fiscalía General del Estado (FGE) la investigación por una presunta persecución contra su defendida y sus tres hijos.

Otros posibles delitos que piden se le finquen a Yunes Linares y Winckler Ortiz son coacción, amenazas y violación de la intimidad.

En su denuncia, Macías aseguró que se le inició una indagatoria por un desfalco al DIF estatal sin ningún sustento legal, pues ella fue presidenta honoraria.

Afirmó que, aunado a las imputaciones de su ex esposo, quien gobernó la entidad, se le persiguió a ella de manera jurídica para crear una imagen de justicia durante la administración de Yunes Linares.

Actualmente, Macías se encuentra en Reino Unido con un proceso pendiente de extradición precisamente por un supuesto fraude de 112 millones de pesos al DIF veracruzano.

Apenas en mayo pasado el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo suspendió provisionalmente la extradición de Macías y ordenó mantener el estado actual que guarda su procedimiento.

También se acordó que esta protección judicial estaría vigente hasta en tanto se determina si se concede o no la suspensión definitiva, la cual no se dictará hasta la reanudación formal de las actividades del Poder Judicial de la Federación.

