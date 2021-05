Denuncia familia LeBarón a Javier Corral y Alfonso Durazo ante la FGR

México.- La familia LeBarón presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, por presuntos delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, desplazamiento forzado y terrorismo.

La denuncia también fue interpuesta contra diversos servidores públicos que ostentan su cargo tanto en Sonora como en Chihuahua. Aunado a ello, se emitió una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Apenas el pasado 26 de abril, la semana pasada, los miembros de la comunidad LeBarón marcharon desde el municipio de Galeana a la ciudad de Chihuahua para exigir la destitución de Corral Jurado, del secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, y del fiscal general del estado, César Peniche Espejel.

Otra de sus peticiones también fue el esclarecimiento de lo acontecido en Bavispe, Sonora el 4 de noviembre de 2019 en donde fueron masacrados 9 integrantes de la familia LeBarón, entre ellos, 6 menores de edad.

Adrián LeBarón, reconocido activista, señaló que además de los funcionarios anteriormente mencionados, la denuncia incluye al ex coordinador estatal de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez; al ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; al ex comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño; y al ex director de Seguridad Publicada Janos, Fidel Villegas.

Declaró que dichos servidores públicos han permitido que los grupos delictivos de crimen organizado tomen el poder y control en los estados aseverando que hay ausencia de participación como autoridades para poder hacerle frente al incremento exponencial de la violencia en Chihuahua.

Como en anteriores ocasiones, LeBarón enfatizó que dichos personajes sabían las condiciones en las que se encontraba el camino en el que ocurrió la tragedia, sin embargo, todavía no han hecho nada para frenarla.