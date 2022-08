Denuncia por parte de trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul de Hidalgo

Alberto López, actual presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, denunció en sus redes sociales las faltas de atención y actividades ilicitas de parte de Federico Sarabia y complices.

El presidente declaró que se siente engañado y se convirtió en un sistema delictivo donde los obligan a cometer delito tras delito a cambio de falsas promesas, que nunca fueron aceptadas ni cumplidas.

“Renuncio a cualquier cargo que me relacione con las actividades ilícitas de Federico Sarabia y sus cómplices”: Alberto López Morales

Resaltó que ya no será parte del grupo de Federico Sarabia, solicitando la rendición de cuentas, además de que los salarios están incompletos y están arriesgando su seguridad social.

No cuentan con prestaciones, ni horarios establecidos, ya no cuentan con prestaciones como les habían prometido y están en riesgo de perder su seguridad familiar y resaltó a través de una denuncia de un video que las familias de los que están involucrados están en riesgo.

López Morales indicó que como parte de su lealtad a la Cooperativa, se siente en la necesidad de decir la verdad y ya no van a permitir que la gente abuse de sus necesidades.

“nos ha dicho que todo este sacrificio valdrá la pena, pero es una mentira, se sabe que ya no tenemos posibilidades jurídicas, hemos perdido casi todos nuestros amparos, excepto los que benefician directamente a él” subrayó.

En días pasados le negó apoyo económico al compañero Alejandro Figueroa, que hoy está en la cárcel; puesto que el presidente de la cooperativa quizo condicionar dichos apoyos.

El grupo no tiene una mayoría de socios, ya que son casi 200 y están divididos, por eso no han podido hacer algo al respecto, incluso algunos no han querido.

No cuentan con el respaldo ni el reconocimiento de ninguna institución, ni de ninguna autoridad local o federal, por eso hacen un llamado a que sus compañeros a sean realistas, ya que temen que no verán nucna por sus intereses.

López Morales anunció su renuncia al cargo y cualquier vinculo que lo relacione con las actividades ilícitas de Federico Sarabia y sus cómplices, el Consejo de Vigilancia que preside ha solicitado formalmente la rendición de cuentas al Consejo de Administración.

Actualmente, no se conoce el manejo de los recursos objetivos por la administración de la planta de Hidalgo, por eso es importante que se solicite la rendición de cuentas.

Te recomendamos leer: