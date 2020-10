Denuncian compra de votos, intimidación y acarreos en elecciones de Hidalgo

Pachuca, Hidalgo.- El candidato a la presidencia municipal de Pachuca por la candidatura común Juntos Haremos Historia en Hidalgo, Pablo Vargas González, denunció compras de voto, acarreos de personas y actos de intimidación para evitar la participación de la ciudadanía en los comicios electorales de este 18 de octubre.

Vemos a los taxis que están transportando gente a diferentes lados para votar; y eso, también condiciona al voto", declaró Vargas al salir de la casilla número 853 ubicada en San Bartolo.

El candidato de morena señaló que el “juego sucio” en su contra no funcionó, debido a la participación de la ciudadanía en las urnas, pese a la campaña de desprestigio hecha en su contra desde el inicio de la campaña electoral.

Además de señalar el acarreo de votantes a las urnas, el candidato denunció otras irregularidades como la compra de votos por sumas que varían desde los 500 a los mil pesos. Sin olvidar la campaña negra en su contra presuntamente realizada por el tricolor.

“Aunque dieron a conocer su campaña de intimidación para que no saliera la gente a votar, afortunadamente la gente está saliendo; pero vemos que siguen las marrullerías, pues están tirando volantes para no apoyar a Morena, eso no es juego limpio hasta el último día están generando esta guerra sucia, también están utilizando a los taxis, están generando carrusel para llevar y trasladar gente a diferentes lados y eso interfiere en una jornada limpia; estamos esperando que todo resulte bien y que la gente salga a votar sin coacción, pero el sistema político se mantiene con fuerte influencia de los viejos trucos y mañas y que a pesar de que son fraude lo siguen practicando como la compra de votos que se mantiene generalizada en toda la ciudad”, aseguró Pablo Vargas.

Para finalizar, el candidato reiteró su confianza a las autoridades electorales, a quienes les exigió que se garantice la legalidad y transparencia del sufragio; además de la atención a las irregularidades señaladas.