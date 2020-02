Denuncian desabasto en ISSSTEde Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A pesar del riesgo que existe porque se registre un caso de Coronavirus, médicos de la clínica del ISSSTE en Ciudad Victoria, denunciaron que no cuentan ni con cubrebocas y se registra un grave desabasto de medicinas.



Lo anterior, luego de que Tamaulipas fue el primer estado en que se suscitó un posible caso de la enfermedad en Reynosa, pero que fue descartado por la Secretaría de Salud del Estado.

El Médico Cirujano Especialista del ISSSTE de Ciudad Victoria, Víctor Burgos, en entrevista, señaló, que la clínica no se encuentra preparada para una emergencia por la cepa.



"No estamos preparados como estaban diciendo que estábamos preparados para hacer una atención de los (casos) de coronavirus, no tenemos ni siquiera cubrebocas, estamos teniendo bastante problemática en cuestión de medicamentos, en cuestión de atención especializada, para hacer referencias en esta ciudad", advirtió.



Burgos señaló que se encuentran limitados para brindar una atención de calidad y calidez a los miles de derechohabientes que acuden a consultas.



Detalló que durante una reunión ayer con personal médico abordaron el tema de la cepa y concluyeron que no están listos para una contingencia.



"Nos generó así inquietud a muchos compañeros, porque estamos hablando de que nos están refiriendo que estamos listos para en dado caso está la institución del Coronavirus, la enfermedad y que estamos listos y desgraciadamente con las carencias que tenemos en una situación de emergencia podemos vernos muy complicados para dar la atención", subrayó.



A diario dijo faltan insumos y medicamentos en la clínica, así como la ausencia de convenios con otras instituciones de salud.



Es lo que nos limita principalmente a todos nosotros



"(Los derechohabientes) piensan que nosotros (los médicos) somos los que no estamos queriendo brindar la atención que se debe, que se merecen, pero estamos limitados contra situaciones que nosotros queremos brindar la atención, estamos aquí, estamos trabajando, pero desgraciadamente la institución tiene carencias", manifestó.



Exhortó a los directivos a que apoyen a la institución médica para prestar un servicio eficiente a los enfermos.



No estamos de brazos cruzados.- Subdelegado

A pesar de que reconoció el desabasto, el Subdelegado del ISSSTE en Tamaulipas, dijo, que no están cruzados de brazos para gestionar medicinas, equipos que hacen falta y apoyos federales.



Estamos trabajando en eso, no estamos con los brazos cruzados y si estuviéramos con los brazos cruzados, entonces sí reclámenos



Salum dijo que cuentan con una abasto entre el 93 y 96 por ciento en las clínicas del ISSSTE.



Sin embargo, reconoció que el equipo de rayos se encuentra fuera de servicio, luego de que por lo antiguo ya no encuentran piezas para repararlo.



Es un equipo muy viejo, la compostura, ya no hay piezas para el equipo, entonces, la gestión es un equipo nuevo



"Lo que hemos hecho es tratar de mantener el equipo que tenemos en la (clínica) que está pegada, que nos separa una pared en buenas condiciones funcionando, yo espero que México nos escuche y que antes de que se acabe el primer trimestre del año podamos ser beneficiados con un equipo nuevo de rayos x pero de primera tecnología, no un equipo cualquiera".