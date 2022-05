Denuncian transas e irregularidades en la Profeco del guanajuatense Ricardo Sheffield

Guanajuato, Gto.- El gobierno denunció transas e irregularidades en la Profeco que encabeza el ex panista guanajuatense Ricardo Sheffield.

Ayer se anunció el cese del Subprocurador Jurídico, y de dos Directores, el de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles y el de la Oficina de Defensa del Consumidor.

Además, se informó que se evalúa a los 38 titulares de las Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el País.

Fuentes consultadas informaron que los salidas están relacionados con denuncias presentadas ante la FGR por extorsión a empresas de gas y gasolinas.

La sanciones fueron informadas por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y de la Función Pública, Roberto Salcedo.

Además se anunció que el nuevo Subprocurador Jurídico será el ex líder del PRI en Guanajuato y ex diputado de Morena, Miguel Ángel Chico Herrera.

Por la tarde Sheffield expresó su descontento. "Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento", externó en sus redes sociales.