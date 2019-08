Depresión tropical 10-E se convertirá en huracán este viernes

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer la formación de la depresión tropical 10-E al suroeste de Jalisco y Colima, que afectará las costas de Michoacán.

Debido a la tormenta tropical, el SMN informó que se registrarán lluvias de fuertes a puntuales intensas, que serán acompañadas de actividad eléctrica en los estados de Jalico, Colima, Guerrero y Oaxaca.

La dependencia informó que será hoy cuando la depresión 10-E se convertirá en tormenta tropical, y para este viernes se espera que alcance la categoria 1 de huracán, el cual se ubicará a 750 km al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Qué hacer en caso de huracán

Estamos en temporada de huracanes y es por ello de que debes saber qué hacer en un caso de esta naturaleza. Aquí te guiamos y te decimos qué hacer en caso de un huracán, de acuerdo con la información del departamento de Meteorología de la Semar.

Ante la probabilidad de un huracán primero debes estar al pendiente de las páginas oficiales y redes del clima en México, o bien, escuchar el estado del tiempo en la radio local o estaciones de televisión para actualizarse sobre la información meteorológica.

Kit

Un buen kit para desastres es algo que siempre debes de considerar y tener a la mano. Este deberá de contener lo esencial de comida, agua y suplementos por lo menos para tres días. Mantener este kit en un lugar designado y tenerlo listo en caso de que tú tengas que dejar tu casa rápidamente.

Asegúrate que todos los miembros de tu familia conozcan donde se encuentra el kit, el cual deberá estar en un contenedor, y listo para tomarlo en caso de tener que evacuar desde tu lugar de trabajo.

Estar seguro de tener zapatos confortables para caminar en tu lugar de trabajo en caso de que en la evacuación requieras caminar largas distancias. En caso de encontrarse atorados, mantener un kit de suministro para desastres en tu carro. Este kit deberá de contener comida, agua primeros auxilios y bengalas.

Estamos en temporada de huracanes.

¡Toma precauciones!



Elabora un plan de comunicación familiar y prepara un kit de emergencias.



Para más información llama al 520 623 7874@SRE_mx @IME_SRE #CIAM #temporadadehuracanes #protecciónconsular #diplomaciaconsular pic.twitter.com/PEHkmKJGtU — ConsulMexHou (@ConsulMexHou) July 9, 2019

Cuidados en el hogar

Introducir al hogar cualquier mueble, decoraciones exteriores, botes de basura, macetas y cualquier otra cosa que pueda ser derribado o arrastrado por el viento.

Cubrir todas las ventanas del hogar, si no se han instalado seguros para atrancar ventanas. El encintar las ventanas no previene su ruptura, así que encintar las ventanas no es recomendable.

Llenar el tanque de combustible si se cuenta con automóvil. Revisar los anclajes y aseguramientos realizados en la casa. También revisar si se cuenta con baterías y asegurarse de tener un maletín de emergencia.

Tenga en cuenta que el “ojo” del huracán tiene viento en calma y es muy engañoso; la tormenta aún no ha acabado. La peor parte de la tormenta ocurre una vez que el ojo pasa sobre uno y el viento cambia a la dirección opuesta. Los árboles, arbustos, anuncios, edificios y otros objetos dañados por el primer viento pueden romperse o ser destruidos por los vientos siguientes.

Mantente alejado de las inundaciones o encharcamientos. Si se va hacia un paso inundado busca opciones para desplazarte. Si te quedas en un camino inundado y el agua sube rápidamente de nivel alrededor de ti, sal del vehículo y escala a un terreno o estructura más alta.

Se deben seguir los siguientes pasos solo cuando se indique que “Se resguarde en su hogar” - Ir inmediatamente a interiores.

Se acerca la temporada de #huracanes y debemos estar preparados. Te compartimos algunas sugerencias para asegurar tu hogar antes de la llegada de un huracán. pic.twitter.com/IWLrYxm2Qc — IFRC Americas (@IFRC_es) May 18, 2018

Cierra y pon seguro a todas las puertas y ventanas. (Asegurando todas las puertas y ventanas se da mayor soporte ante los golpes).

Cerrar las rendijas y pliegues de todas las ventanas. Ir a un cuarto o espacio al centro del hogar que tenga la menor cantidad de ventanas y puertas. Si es posible, tener una línea telefónica de casa (no celular), los teléfonos celulares pueden no ser útiles debido a la saturación del servicio durante una emergencia. Llevar el kit de emergencias hacia el cuarto o espacio con ustedes. Mantener su mascota en interiores. Continúa escuchando la radio de baterías para atender mensajes e instrucciones de las autoridades y euédate dentro del hogar hasta que las autoridades te indiquen que salgas.

Después de la tormenta

Si tú y tu familia no estuvieron juntos durante la tormenta sal y búscalos, mantente informado escuchando la radio para saber qué hacer, dónde ir y los lugares a evitar. Revisa lesiones y asegúrate que sean tratadas por un profesional en cuidados de la salud si es necesario.

Si hay que salir, ver si hay objetos tirados, líneas eléctricas caídas, bardas, estructuras, puentes debilitados y caminos destruidos. Ayuda a las mascotas manteniéndolas cerca de ti.

Regresa al hogar sólo cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. Entrar cuidadosamente y cuantificar los daños.

Al iniciar el aseo; tener cuidado con materiales dañinos, envenenamiento por monóxido de carbono y agua de inundación.

Utiliza ropa y equipo protector. Después de la tormenta Cuídate y cuida a la familia. Un percance puede causar estrés físico y emocional. Llama a tu aseguradora y realiza una lista de objetos dañados y perdidos.

Notifica a tu banco tan pronto como sea posible de chequeras perdidas y/o dificultades para la realización de pagos, llama a tu trabajo, si no es posible regresar o asistir debido al desastre. Averigua si se califica para cualquier ayuda en caso de desastre (proporcionada por el gobierno).

La clave está en mantener la calma, ya que siguiendo todos estos pasos podrás salir avante al fenómeno natural.