Desalojan a ejidatarios que bloqueaban zona arqueológica de Dzibichaltún, Yucatán

Ejidatarios que mantenían bloqueada la zona arqueológica de Dzibilchaltún, en Yucatán, desde hace cinco meses, fueron desalojados por otro grupo de ejidatarios que buscan entregar las instalaciones del parador turístico a las autoridades del Centro INAH en el estado.

Las acciones fueron producto de un acto sorpresa, que organizó la madrugada de este miércoles, la mayoría de los ejidatarios que está a favor del pago de 127 millones de pesos por las 53 hectáreas de tierras que ocupa hace décadas el sitio arqueológico.

En el sitio se vivieron momentos de tensión por el riesgo de algún enfrentamiento en el sitio, incluso llegaron agentes estatales para calmar los ánimos, pero los tres ejidatarios del grupo inconforme que estaban de guardia, se retiraron voluntariamente al verse superados en número por el grupo encabezado por Manuel Abán Can, ex comisario ejidal de Chablekal.

Apenas tomaron el control de la entrada, los ejidatarios retiraron el toldo y se quedaron con la custodia para su entrega a las autoridades del Centro INAH. Más tarde, arribó Arturo Chab Herrera, encargado de la dependencia federal en Yucatán, para mediar en el asunto, pero su presencia generó reclamos de varios de los manifestantes quienes aseguraban que la dependencia incitó a la violencia, al condicionar el pago por el retiro del bloqueo.

Por su parte, Abán Can reveló que esta decisión de su grupo de recuperar el control del acceso del sitio arqueológico y entregarlo al INAH, es porque en la visita del fin de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador a Mérida, éste preguntó si pagaron a los ejidatarios de Chablekal.

Cuando le informaron que no se pagó porque hay un problema entre dos grupos de ejidatarios, uno que está de acuerdo y acepta el pago, y otro grupo que no lo acepta y mantiene bloqueado el acceso, López Obrador ordenó que si el 8 de julio no está solucionado el problema entre los ejidatarios, el dinero de la indeminización se debe regresar a las arcas de la Federación y ya no habría otra negociación con el Ejido de Chablekal. Es decir, se quedaría como está desde hace décadas, según manifestó Abán Can.