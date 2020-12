Desaparece en IMSS Querétaro cuerpo de mujer con coronavirus

Queretaro.- Perder a un familiar es muy duro, pero que el mismo hospital no sepa donde dejó el cuerpo es peor aún, así le sucedió a una familia en Querétaro, donde los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han extraviado el cuerpo de una mujer que murió a causa del coronavirus.

El día jueves, 03 de diciembre, la mujer adulta fue ingresada al área de urgencias de covid-19 del IMSS, posteriormente fue entubada ya que presentaba síntomas de gravedad, el día viernes les avisaron que se había establecido pero el sábado en la madrugada les avisaron que había muerto.

Los familiares acudieron a reconocer el cuerpo pero no era el de su familiar, por lo que los trabajadores lo buscaron pero no tuvieron éxito, el cuerpo no estaba en la área mortuoria.

En Querétaro toda persona que muere a causa de coronavirus debe ser cremada, por lo que familiares de la mujer creen que eso pasó y que fue entregado a otra familia.

Familiares de la mujer han comentado que IMSS Querétaro les propuso un acuerdo, que consiste en que la otra familia, que supuestamente tiene las cenizas de la fémina, se las entregue esto sin corroborar que realmente sea el cuerpo de la occisa.

Hasta el momento autoridades de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no han dicho nada sobre el tema.