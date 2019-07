Desaparece joven que pidió ayuda a AMLO en Nayarit

Tepic.- Un joven de 24 años llamado Alejandro López Rodríguez, que solicitó ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de mayo en Nayarit debido a que había recibido múltiples amenazas de muerte, fue reportado como desaparecido cinco días después, denunció una periodista el pasado viernes ante el mandatario.

De acuerdo a la reportera Patricia Aguilar, quien comunicó el hecho al presidente durante la conferencia matutina de este viernes, llevada a cabo en Tepic, el joven Alejandro había acudido a López Obrador el pasado 12 de mayo durante una gira de trabajo por el municipio Bahía de Bandera, en Nayarit, para solicitar protección debido a que su vida se encontraba en riesgo por múltiples amenazas hacia su persona y su padre había sido encarcelado injustamente.

En aquella ocasión, según se constata en un video, el presidente escuchó su situación y le respondió que acudiera con el gobernador del estado, Antonio Echeverría García, quien lo ayudaría. Algo que nunca sucedió.

En el video se escucha al joven, que con desesperación expone su caso:

"Ya estamos enfadados de todo lo que ha pasado, ha habido cuatro secuestrados, dos muertos, no es posible lo que está pasando ya, y a mí ya me tienen amenazado de muerte, no es posible lo que está pasando", expone el joven.

La periodista Aguilar detalló que el joven acudió al día siguiente al palacio de gobierno para hablar con el gobernador, tal como el presidente del país le había pedido. Sin embargo, no fue recibido en ese momento, sino que le dieron una cita para que regresara en 15 días.

Dos días después, el joven recibió otra amenaza de muerte, donde le decían que lo matarían si insistía en hablar con el presidente López Obrador.

A cinco días del encuentro con el mandatario, familiares del joven reportaron su desaparición.

Este muchacho el día 17 de mayo lo desaparecieron... fue un incidente donde participó la Fiscalía General de Nayarit.

Esto fue lo que acusó la reportera, quien denunció que en la Fiscalía existen elementos que incurren en prácticas de extorsión y secuestro, algo de lo que el propio gobernador de la entidad tendría conocimiento.

En su exposición del caso, Patricia Aguilar mostró una denuncia interpuesta por el padre de Alejandro, donde se lee una lista de personajes que han acudido a la cárcel donde el hombre se encuentra preso para pedirle dinero por liberar a su hijo.

"El muchacho está perdido, no se sabe de él, pero hay interlocución que se pague el dinero y que están extorsionando a su padre, que está en la cárcel. Es todo lo que quiero manifestar. Y ojalá que intervengan, están aquí las autoridades, la Guardia Nacional".

La periodista denunció que "personas cercanas" al gobernador serían los intermediarios entre los familiares del joven y los presuntos secuestradores.

A más de un mes de reportada su desaparición, todavía se desconoce el paradero de Alejandro.

AMLO promete ayudar

Tras escuchar lo expuesto por la reportera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender inmediatamente la denuncia con la ayuda del

secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Que aparezca con vida, eso es lo más importante, lo demás ya se verá", dijo el mandatario.

El mismo día en que el caso fue expuesto por la periodista nayarita, el Fiscal de la entidad estatal, Petronilo Díaz Ponce Medrano, respondió negando que elementos de la Agencia de Investigación Criminal se encontraran involucrados en la desaparición del joven.