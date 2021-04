Desaparecen despensas con fines electorales aseguradas en tráiler de San Luis Potosí

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmó que las despensas aseguradas dentro de un tráiler en San Luis Potosí, que presuntamente serían utilizadas con fines electorales han desaparecido.

En la conferencia Mañanera de este 23 de abril, el presidente de México afirmó que las despensas encontradas dentro un tráiler y con propaganda de un candidato local de SLP desaparecieron.

"Un tráiler que se atoró en un puente en San Luis Potosí y estaba lleno de despensas, y hoy me informaron en la mañana de que ya atrajo el caso la fiscalía y se va a entregar toda la información que tenemos, pero me dicen que la inspección que se hizo -no sé quién llevo a cabo la inspección- ya no están las despensas, o sea, está el camión, pero no quisieron desaprovechar, dejar de usarlas, porque ya no están las despensas, como se diría antes, el cuerpo del delito, pero la fiscalía…. Entonces, no sé si esto lo debo comentar o no", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe señalar que fue el día de 22 de abril cuando AMLO presumía el aseguramiento del tráiler en San Luis Potosí, luego de que esta pesada unidad se atascara debajo de un puente, y con ello dejara al descubierto el cargamento que portaba el cual era decenas de despensas con propaganda de un candidato político.

Este aseguramiento se realizó el día sábado 17 de abril, según confirmó Andrés Manuel López Obrador y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El caso se encuentra siendo atendido por la Fiscalía General de la República, por el área especialidad en delitos electorales y al momento no se ha ofrecido más información al respecto.