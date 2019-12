Desarrollan app para evitar chatear mientras se maneja

México.- Inteligencia artificial y ecuaciones de comportamiento sísmico permitirán identificar si las personas textean mientras manejan. El objetivo es evitar percances y accidentes automovilísticos.

Los responsables de que esto sea posible son los jóvenes mexicanos Alexandro Ortiz Espinoza y Efraín Méndez Flores, de 34 y 25 años, respectivamente, quienes realizan su Doctorado en Electrónica de Potencia en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, una de las universidades más reconocidas en el país.

En las aulas han analizado la distracción que ocasiona el uso del teléfono móvil mientras se conduce, una causa común de muertes en México y el mundo, buscando una solución.

Salvar vidas y mejorar el ambiente vial

Los jóvenes Alexandro y Efraín llevan alrededor de año y medio trabajando en este proyecto, cuyo mayor fin es salvar vidas.

Su idea es sumamente interesante: los datos para crear la aplicación se recolectan de un sistema que aprende utilizando redes neuronales artificiales que emulan el comportamiento de un sistema vivo que recolecta la información de múltiples variantes detectadas desde el sistema interno de los celulares para predecir comportamientos.

La investigación de los jóvenes está dirigida por Pedro Ponce Cruz, quien tiene amplia experiencia en el ramo de la ingeniería, la electrónica y diversas tecnologías.

La aplicación mexicana recopila datos a través de los sensores que están integrados en los celulares, en este caso el acelerómetro y el GPS. El primero detecta la aceleración, la posición y los movimientos hechos al levantar o mover el celular y la velocidad a la que se está moviendo el equipo móvil, y mediante el GPS verifica doblemente la velocidad y la dirección del movimiento en un lugar.

Las variaciones que producen las mediciones del GPS y el acelerómetro permiten identificar si el usuario maneja y textea al mismo tiempo o si no lo hace: «Sabemos que este ejercicio es muy riesgoso y puede traer muchos accidentes automovilísticos, por lo tanto aprovechamos toda la información de los sensores que nos da el celular para poder a través de esa información desarrollar una aplicación que detecte cuando estas dos condiciones, que el usuario está manejando y está texteando, y se pueda bloquear el celular y no permita que lo haga”, comentó Álex Ortiz.

El objetivo que tienen al desarrollar la aplicación, además de salvar vidas, permitirá un mejoramiento del ambiente vial. «Un choque siempre afecta a todos los demás, y además de ello mejoras la seguridad de la gente que rodea a ese individuo que textea y maneja».

Redes neuronales que aprenden

Para lograr esto, los jóvenes utilizaron redes neuronales artificiales que emulan la manera de aprendizaje del cerebro humano: «Esta red neuronal nos ayuda a clasificar estos datos, y ya a partir de ahí poder determinar si (el usuario) está o no está manejando», comentó el ingeniero Álex Ortiz.

Los doctorandos mencionaron que las redes neuronales del sistema aprenderán mediante los algoritmos todos los conocimientos que tendrá la aplicación para que esta pueda identificar cuando alguien textea y maneja.

Dentro de las ciencias computacionales, los algoritmos constituyen el esquema principal de los procesos, son como las instrucciones que luego se codificarán y programarán para que sean ejecutadas por un computador o máquina inteligente, y en este caso quedarán impresos en la aplicación para celulares.

Efraín Méndez contó también que el proyecto está basado en un algoritmo metaheurístico; es decir, «en las ecuaciones presentes en el fenómeno de los terremotos, como lo son la ecuaciones de las velocidades de las ondas P y de las ondas S, y por medio de ese algoritmo nosotros logramos entrenar la red, de tal manera que, recopilando los datos generados por los sensores del acelerómetro y además del GPS del celular, permitan a las redes neuronales que ya fueron entrenadas por el algoritmo predecir o, más bien, clasificar si se está conduciendo o no se está conduciendo, y si además se está utilizando el celular o no se está utilizando el celular».

Inteligencia artificial en acción

Una vez que la aplicación detecta que se está conduciendo y escribiendo mensajes al mismo tiempo, automáticamente se bloqueará, así lo explicó Álex: «Hay condiciones cuando no está manejando y hay condiciones cuando sí, y entonces ahí se reciben los datos, y eso es lo que recibe la red neuronal. La aplicación discriminará si el usuario maneja o no lo hace, de manera que cuando el usuario realice actividades en las que se desplaza con el celular, y no está manejando, puede utilizar sus funciones.

Ambos investigadores ahondaron en que actualmente las redes neuronales aprenden cuál es el camino mejor, más predecible y exacto para definir si una persona maneja y chatea al mismo tiempo, de tal forma que genere una respuesta eficaz: permitir la escritura de textos o bloquearla.

Esto se realiza con miles de pruebas de comportamiento en individuos mientras chatean y manejan al mismo tiempo para identificar los patrones de movimiento en el celular cuando se realizan estas actividades simultáneamente.

La aplicación se está diseñando para interactuar con aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Messenger de Facebook y Wechat, que son las que se utilizan comúnmente para comunicarse por escrito. Además, Álex y Efraín trabajan en robustecer el sistema, hacerlo viable a todos o la mayoría de los modelos celulares en el mercado.

Efraín contó que ya han realizado pruebas con diferentes modelos de celulares con el sistema operativo Android, y además buscan ampliarlo.

«Habrá que hacer otras validaciones, porque también los sensores cambian. Cada día sale un nuevo celular, cada día, pues, se tiene nuevas características, y casi en todos también habría que validar con nuevos modelos si sigue funcionando de la misma manera o hay que recalibrar y además extrapolarlo a otras plataformas», comentó, pues les gustaría tener la aplicación disponible también para el sistema iOS (iPhone OS) de Apple.

Ventajas del sistema

Actualmente, Apple tiene un sistema en el que se puede activar la opción no molestar mientras manejo. Al cuestionar a los jóvenes sobre las ventajas de este sistema de Apple, contra su desarrollo, Efraín comentó lo siguiente: «Ese botón de no molestar no permite que entren cosas, pero, por ejemplo, si tú puedes agarrar el celular, eso no te lo bloquea, de hecho, puedes seguir utilizando gran parte de las cosas o puedes utilizarlo de una u otra manera».

Añadió que el sistema de iOS funcionará siempre y cuando se active el sistema Bluetooth del coche; pues, en caso de no hacerlo, no se activará.

La ventaja del sistema que los jóvenes doctorandos desarrollan es que su aplicación funcionará detectando patrones de comportamiento del usuario, de manera que bloqueará el celular automáticamente en cuanto detecte que el usuario maneja, la única desventaja de hacerlo como aplicación es que dependerá de la responsabilidad del usuario: si el usuario quiere ser responsable, la descargará, de otra forma no será posible usarla, es por ello que también están buscando la manera de que su desarrollo quede integrado a los sistemas de los teléfonos inteligentes de fábrica.

Una investigación apasionante

Los jóvenes demuestran mucho compromiso en lo que hacen, y además disfrutan realizar su trabajo. Efraín comentó que lo que le parece más interesante es haber adaptado ecuaciones que se usan en fines concretos para realizar mediciones de fenómenos diversos a aplicaciones para celular, como la que trabajan actualmente: «Yo jamás me hubiera imaginado aplicar una ecuación de un terremoto a una red neuronal para un celular», exclamó.

Álex, por su parte, comentó: «Lo interesante es que, a partir de fenómenos naturales, de la naturaleza en sí, se pueden encontrar algoritmos para poder ayudar a minimizar u optimizar ciertas aplicaciones, como en este caso».

El camino de la ciencia y la curiosidad

Ambos jóvenes coinciden en que seguir un camino científico requiere de paciencia y perseverancia. Efraín dijo: «Yo creo que también algo muy importante es la capacidad de ser resilientes. No sé. Hay veces que te van a decir que las cosas no funcionan, o hay veces que incluso tú mismo vas a sentir que no tienes la capacidad de seguir adelante; pues yo creo que te llegas a desesperar muy rápido, también yo creo que la curiosidad es otra de las cosas importantes, porque al final curiosear con los fenómenos, curiosear con lo que te rodea, ver lo problemas, ver por qué pasan, a veces es lo que te lleva a resolver cosas, encontrar nuevos métodos, encontrar nuevas propuestas».

Alexandro añadió que en el camino científico es importante ser observadores de los problemas que hay tanto en México, como en el mundo, y ver entre las alternativas posibles para originar soluciones: «Realmente no estamos inventando nada, simplemente vimos el comportamiento de un fenómeno natural y lo aplicamos a un algoritmo y a una red neuronal, y vimos que nos ayuda a poder hacer una mejor clasificación de los datos, que es lo que realmente se hace; entonces es ver esos dos, ver los problemas sociales y poder observar que las soluciones pueden estar en cualquier parte, en cualquier fenómeno natural o en el comportamiento de la sociedad», concluyó.

Redes neuronales artificiales

Las redes neuronales artificiales (ANN) son modelos computacionales que se inspiran libremente en sus contrapartes biológicas.

El aprendizaje automático se ha revolucionado en los últimos años desde la perspectiva de la ingeniería, y, al mismo tiempo, los científicos han comenzado a revisar las ANN como modelos de procesamiento de información neuronal en los seres vivos. Los neurocientíficos han demostrado que las ANN proporcionan predicciones vanguardistas de las respuestas neuronales a los estímulos naturales.

Además, los neurocientíficos computacionales desde la teoría han comenzado a abordar los fundamentos del aprendizaje y la inferencia en los ANN de próxima generación e identifican los requerimientos que deben tener los modelos de procesamiento de información neuronal.

Fuente: frontiersin.org: Artificial Neural Networks as Models of Neural Information Processing https://cutt.ly/EeFCukX

4 veces aumenta el riesgo de sufrir un accidente vehicular en caso de que los conductores utilicen el teléfono celular mientras manejan (OMS).

11 por ciento es la proporción máxima de aumento del uso del celular en el mundo en los últimos diez años; el mínimo es uno por ciento, cantidades que varían de acuerdo con el año y la región del mundo. (OMS).

Actividad al volante

Enviar mensajes de texto mientras se está conduciendo puede tener efectos perjudiciales en el comportamiento del conductor, lo que lo convierte en un importante problema de seguridad vial (OMS).

Jóvenes al volante

Los conductores jóvenes suelen utilizar el teléfono celular cuando conducen con mayor frecuencia que los conductores de mayor edad y son muy vulnerables a los efectos de la distracción, dada su poca experiencia al volante (OMS).

El perfil

Nombre: Alejandro Ortiz Espinoza

Edad: 34 años

Profesión: investigador

Trayectoria: es candidato al doctorado del Tecnológico de Monterrey en Electrónica de Potencia, Recolección de Energía y Energía Renovable. Ingeniero y MsC en control automático. Actualmente tiene tres años de experiencia en la enseñanza y cinco años de experiencia en la industria. Realiza sus trabajos doctorales desarrollando una aplicación para teléfonos inteligentes que podría ayudar a disminuir los accidentes y problemas de tránsito vehicular relacionados al uso del celular, afiliado a la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey.

Alejandro Ortiz Espinoza. Foto: Cortesía

Nombre: Efraín Méndez Flores

Edad: 25 años

Profesión: investigador

Trayectoria: es candidato al doctorado del Tecnológico de Monterrey en Electrónica de Potencia, Recolección de Energía y Energía Renovable. Ingeniero en Sistemas Mecatrónicos, Robótica e Instrumentación. Actualmente tiene dos años de experiencia industrial.

Está afiliado a la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Tecnológico de Monterrey. Ahí desarrolla una aplicación para teléfonos inteligentes que podría ayudar a disminuir los accidentes y los problemas de tránsito vehicular relacionados al uso del celular.