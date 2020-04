Desatienden aislamiento en Edomex

Estado de México.- Mientras en colonias, calles y avenidas de la CDMX ha bajado el movimiento desde el llamado a quedarse en casa ante la emergencia sanitaria por Covid-19, en municipios del Oriente del Edomex la medida para evitar el contacto interpersonal es menos atendida.

En cruceros, comercios y vialidades primarias mexiquenses pareciera que la cuarentena no ha iniciado, lo que aceleraría el contagio de coronavirus en esta zona de la Metrópoli, de acuerdo con las advertencias de las autoridades de salud.

REFORMA recorrió vías principales de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Chalco, donde no se cumple el exhorto a para las actividades no esenciales ni a proteger a las personas vulnerables, como niños y adultos menores.

De acuerdo con el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, en la Zona Metropolitana del Valle de México será mayor la velocidad de transmisión, debido a la densidad poblacional.

No respetan la sana distancia / Foto: Reforma

Sin embargo, las postales entre una entidad y otra son dispares.

El Paseo de la Reforma, Eje Central, Avenida Insurgentes, el Circuito Interior y los ejes viales lucen poco tráfico o movimiento peatonal, similar a un domingo cualquiera o un día feriado, pero la Avenida Central, en Ecatepec; la Chimalhuacán o la Adolfo López Mateos, en Nezahualcóyotl; la López Mateos y la Solidaridad, en Valle de Chalco; y en la Cuauhtémoc Poniente, de Chalco, pareciera que no hay alerta sanitaria.

"A muchos les vale. Poca gente trae cubrebocas. El viernes que pasé por ahí (Avenida Central) había gran afluencia de carros", describió Carolina Castañeda, vecina de Nezahualcóyotl en límites con Ecatepec.

En la CDMX ya es común ver gente con cubrebocas y hasta con guantes, filas con sana distancia y escasa presencia de adultos mayores y de niños en la calles, incluso en mercados y tiendas de autoservicios.

En cambio, los principales cruceros de los ayuntamientos mencionados están concurridos desde niños en brazos hasta personas con bastón o en sillas de ruedas y largas filas en bancos, com en cualquier día de quincena.

Desde el 20 de marzo, el Gobernador Alfredo del Mazo llamó a suspender toda actividad no esencial, pero en una cuadra son pocos los locales cerrados y se encuentran abiertos lo mismo talleres, sucursales de tiendas de pinturas, de ropa, talleres, tlapalerías, mueblerías y demás continúan operando.

Sólo en el centro de Chalco que notó menor presencia de comercio en vía pública, pero sí gran afluencia de peatones y el tráfico habitual de entre semana.

"Aquí la gente no ha parado. Yo ya quiero que me dejen ir a mi casa, pero los dueños no me han dicho nada y como hay ventas, pues seguimos aquí", comentó Fanny, empleada en una heladería de La Michoacana.

Al interior de la colonias capitalinas, la calles semivacías y con casi nula actividad comercial son la constante, en cambio en la Avenida López Mateos apenas son una o dos accesorias las que tienen la cortina abajo por cada cuadra.

En ambas entidades, los institutos de Verificación Administrativa realizan operativos para inhibir las actividades que pueden significar riesgo de contagio, pero en el Edomex el exhorto no es suficiente.

Desde el 20 de marzo quedó instalado el Comité Metropolitano de Salud para armonizar los planes para reducir de forma significativa los contagios y optimizar la capacidad de atención médica en la zona del Valle de México.

Sin embargo, el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias es más relajado en los municipios conurbados.