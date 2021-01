Descarta Miguel Barbosa que Puebla vuelva a clases presenciales

Puebla.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, desechó la idea de que en la entidad se regrese a clases presenciales ni aun cuando se vacunara a los maestros, ya que, argumentó, a pesar de que se inmunice a los docentes, el riesgo para los estudiantes, de cualquier nivel, estará presente, sobre todo tomando en cuenta que en la campaña de vacunación oficial no se tienen contemplados a los menores de 16 años.

Ante la exhortación del presidente Andrés Manuel López Obrador lanzada hacia los estados de Colima y Chiapas en el sentido de que se buscaría que, tras vacunar al personal médico y las personas mayores de 60 años, se aplicará el antígeno al magisterio de tales entidades a fin de que las clases tal y como se conocían antes de la contingencia sanitaria vuelvan a ser realidad, Miguel Barbosa, adelantó que, en lo que concierne al estado que gobierna, eso no será posible.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante conferencia virtual, el gobernador de Puebla dejó en claro que en la entidad no se volverá a clases presenciales hasta que no haya las condiciones para hacerlo/ Fuente: Twitter @MBarbosaMX

Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal puntualizó que no se debe teorizar sobre la posibilidad de que los estudiantes y maestros vuelven a tomar e impartir las clases en las aulas, puesto que, hasta el momento, no se tienen preparadas vacunas contra SARS-COV-2 para los menores de edad, de ahí que volver a los salones significaría un gran riesgo para ellos y, de paso, para sus familias.

En este sentido, Barbosa Huerta detalló que no deseaba hacer especulaciones sobre ello, tomando en cuenta que ninguna de las vacunas anti Covid-19 han sido creadas para ser aplicadas a personas menores de 16 años, y da la casualidad que la gran mayoría de estudiantes en la república mexicana pertenecen a los niveles básicos: primaria, secundaria y preparatoria.

Ante este panorama, se vuelve complicado la vuelta a las clases presenciales, puesto que el inmunizar a los maestros no significa que el alumnado no vaya a correr riesgo de contagiarse, por lo que aseguró que en Puebla no se volverá los salones hasta que "no haya un estatus muy controlado", cosa que por el momento no existe.

Miguel Barbosa destacó que ahora menos que nunca hay condiciones para el regreso a clases presenciales, puesto que el contexto es aun peor que en los meses de junio y julio, tomando en cuenta que las cifras de SARS-COV-2 han incrementado de forma exponencial, de ahí que lo que debería anteponerse en estos momentos es velar por la salud de los niños. (¡Solo le falta rogar! Miguel Barbosa pide de nuevo cuidarse del covid-19 en Puebla)

Para finalizar con el tema, el mandatario estatal enfatizó que mientras no se generen las condiciones para un regreso seguro, el solo hecho de pensar en la vuelta a clases es una perdida de tiempo, resaltando una vez más que hoy más que nunca la contingencia sanitaria se encuentra en su punto más álgido desde que empezó.

Cabe mencionar que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista en que el regreso a clases presenciales podría hacerse posible en poco tiempo ante la llegada de miles de vacunas de las farmacéutica Pfizer en los dos estados que actualmente se encuentran en verde (Chiapas y Campeche), lo cierto es que los mandatarios de esas entidades ya han declarado que este no será posible.

Cabe señalar que el plan de vacunación en México, como en los otros países que ya se comenzó, contempla que la vacuna contra SARS-COV-2 será primeramente aplicada al personal de salud que se encuentra atendiendo a pacientes infectados de dicho virus, luego de este, seguirán los adultos mayores, posteriormente las personas que padecen alguna enfermedad crónica (diabetes, hipertensión, obesidad) y por último, en los primeros grupos, están contemplados los maestros y ese será el esquema que se seguirá en Puebla una vez que la vacuna llegue a la entidad.