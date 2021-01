Descartan científicos de la UNAM riesgo por volcán Popocatépetl

México.- Durante las últimas semanas, el volcán Popocatépetl ha tenido una actividad frecuente de emisiones que no representan ningún riesgo considerable ni preludian algún evento de alta peligrosidad.

Así lo explicaron ayer científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM, durante una conferencia virtual en la que detallaron el tipo de actividad que se ha registrado.

Tan sólo ayer, en el boletín informativo diario, se reportaron ocho exhalaciones y mil 327 minutos de tremor, es decir, 22.11 horas de vibraciones continuas en el volcán, detalló el investigador Carlos Valdés González.

Sin embargo, nada de esto sería alarmantemente distinto a lo que el Popocatépetl ha venido haciendo desde que entrara en actividad el 21 de diciembre de 1994, según recordaron los científicos.

"Lo que vemos ahora está dentro de los parámetros observados anteriormente. Creemos que ahora, con el conocimiento en estos 26 años, y sobre todo habiendo vivido la crisis de diciembre del año 2000, en donde produjo su actividad más importante culminando el 21 o 22 de enero del 2001, tenemos más o menos idea de lo que puede hacer el volcán.

Mientras los parámetros que observamos antes no cambien ahora, nos da confianza que el volcán no va a hacer algo más de lo que ya hemos visto: emitir ceniza, emitir explosiones, a veces espectaculares, pero que no ponen en riesgo a la gente, remarcó Valdés González.