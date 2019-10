Desconoce Seade si EU solicitó extradición de Ovidio Guzmán

México.- El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, dijo desconocer si las autoridades estadounidenses han solicitado capturar y extraditar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue liberado tras ser retenido un par de horas en Culiacán por las autoridades debido a las intensas balaceras que paralizaron la ciudad.

Yo supongo que no (existe la solicitud), porque estaría enterado y no la recuerdo, yo creo que no", indicó.