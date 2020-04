Descuentos del 100 por ciento en recargos del Predial, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato. – Mantienen descuento del 100 por ciento en los recargos del Predial en Irapuato, la Tesorería Municipal de Irapuato, invita a la población que puede realizar el pago en línea.

A través del sitio web http://pagos.irapuato.gob.mx, los irapuatenses podrán realizar el pago del Predial y asimismo podrán aprovechar el descuento que ofrece la dependencia como parte del apoyo a la economía ante la situación de crisis por el Covid-19, informó el gobierno municipal.

Este beneficio sigue vigente para los ciudadanos de Irapuato y se puede realizar desde casa de manera virtual, de esta manera se salvaguarda la salud de la población y se evitan los contagios por coronavirus, de acuerdo a la institución.

Portal web para realizar el pago del Predial

Para que la población pueda realizar el pago en línea, la persona solo debe contar el número de cuenta del Predial, ingresar a la página y seguir los pasos para realizar el trámite, según la dependencia gubernamental.

Cabe resaltar que este descuento forma parte de los apoyos económicos que brinda el gobierno municipal, ante la emergencia sanitaria que se vive a nivel federal, estatal y municipal.

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población acatar las medidas preventivas, no salir de caso si no se requiere, proteger a los sectores vulnerables, no saludar de beso ni abrazo, hacer el estornudo de etiqueta y mantenerse informado de las actualizaciones de datos.