Desecha juez federal frenar regreso a clases presenciales en México

México.- A pesar de que México se encuentra sumergido en la tercer ola de la pandemia de Covid-19 con alta presencia de la variante "Delta", el Juez Noveno de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México rechazó frenar el regreso a clases presenciales.

Lo anterior al considerar que, de admitir la demanda particular, la acción perjudicaría a toda la población estudiantil, recordando, además, que el tomar las clases en los salones no es obligatorio.

El juez federal admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por la organización Suma x la educación, misma a la que le rehúso otorgar la suspensión, pues argumentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador he desplegado medidas y protocolos para asegurar la salud e integridad de los alumnos.

En el acuerdo con la resolución del jurista se detalla que "contrario a lo expresado por la asociación quejosa, sí se advierten protocolos de actuación a nivel federal para el citado regreso a clases".

Aunado a ello, recordó que en la conferencia del 6 de agosto, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que las clases presenciales no será obligatorias, sino voluntarias.

En el recurso de queja, la organización Suma x la educación dejó en claro que su propósito no es impedir que se vuelva al esquema tradicional de educación, sino que se obligue a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a desplegar medidas y protocolos para que se eviten los contagios de SARS-CoV-2 en dichas actividades.

No obstante, la dependencia federal a cargo de Delfina Gómez señaló que carece de las facultades para establecer mecanismos para mitigar y evitar los contagios del coronavirus, ya que ello corresponde a la Secretaría de Salud (Ssa). Además, sostuvo que, como todavía no ha dado inicio el ciclo escolar 2021-2022, no es posible desplegarlas.

Sin embargo, durante la conferencia matutina de Palacio Nacional de este jueves, Gómez dio a conocer 10 reglas para la vuelta al esquema de clases presenciales; el mismo que se compartió hace un par de meses que tenía como objetivo que los menores de edad regresaran a los salones antes de que se acabara el ciclo 2020-2021.