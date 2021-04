Desmiente desaparición de maestro Fernando Padilla, quien fue agredido por Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Educación de Michoacán y un líder religioso de la comunidad de Aguililla han desmentido la supuesta desaparición del profesor Fernando Padilla, tal cual lo han difundido algunos medios.

En redes sociales se ha difundido el día de hoy que se desconocía el paradero del docente de educación física que hace dos semanas fue agredido a empujones por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, durante una gira que realizó por la comunidad de Aguililla, para la cual el empleado del sector educativo exigía paz.

Sin embargo, esta tarde ha sido desmentida la versión de que haya sido víctima de desaparición forzada como represalia a la protesta que el docente realizó en contra del Gobierno de Michoacán.

Fue el mensaje que se emitió desde las rede sociales de la Secretaría de Educación de Michoacán.

Por su parte, el párroco Gilberto Vergara, de Aguililla, señaló a medios locales que se desconocen los motivos por los que salió el docente de la comunidad sin embargo desconoce que exista una desaparición como tal.

“Lo único que yo me enteré es que está bien. Que no está en el pueblo es una realidad, por qué haya salido, no lo sé, pero parece ser que está bien”