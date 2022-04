Despiden a Ángel Yael estudiante de la UG en redes sociales

León, Guanajuato.- El 2022 ha iniciado de manera sangrienta en México y parece ser que son los estudiantes jóvenes, aquellos que tienen la mochila llena de sueños, quienes han tenido que sufrir los estragos de la delincuencia, de la ola de violencia que aunque digan que disminuye, siempre aparece un hecho no tan aislado, que enciende las alarmas de nuevo y que indica que sigue tomando fuerza.

Hace unas semanas fue Debanhi Escobar, estudiante de la licenciatura en derecho, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aún sus padres no están de acuerdo en el dictamen de su muerte, pero el hecho. estremeció a México y al mundo. Hoy es Ángel Yael, un jovencito de 19 años que ya no regresará más a su hogar, era estudiante de la licenciatura en agronomía de la Universidad de Guanajuato, sus amigos, parientes y comunidad deportiva y estudiantil lo definen como: un buen alumno, siempre pensando en generar un cambio en la ciencia, le apasionaba la investigación, jugaba básquetbol, tenía tiempo para sus amigos y gustaba vestir estilo vaquero.

Así como ellos, hay cientos de mexicanos que sufren la pérdida de un ser querido por diferentes razones, casos que no son iguales pero que duelen de la misma forma, Ángel Yael ya no podrá cumplir más sus sueños porque un acto de violencia se los arrebató, en su caso, un elemento de la Guardia Nacional, fue quien le quitó la vida, al darle un tiro de gracia.

El esclarecimiento de los hechos y la justicia, en este caso, ahora quedan en manos de las autoridades. Hoy se celebró la misa de cuerpo presente y el entierro del joven originario de Irapuato, Guanajuato, hijo único varón, deja un vacío en su familia y un enorme sentir de desconcierto, enojo e impotencia en toda la comunidad universitaria. Sus maestros y amigos lo han recordado con algunas palabras memorables a través de redes sociales:

Paulina Carrillo, era considerada su mejor amiga, el amor de su vida en términos de amistad, (como ella define su relación con Ángel Yael) la estudiante manifestó su sentir a través de un video en el que recopila los mejores momentos compartidos con el irapuatense, con la canción Golden de Harry Styles y unas palabras, fue como despidió a su amigo en redes sociales:

“Un día antes de tu muerte fuiste a arreglar documentos y me pediste mi dirección para ponerme en tus contactos de emergencias, que un día antes de irte me dijiste: ¿Pau, dónde vives?, si muero cobras el seguro en "#@4!0 y compras una troca pero en "#@4!0 . Por si me arrepiento ya traes la troca, la llenas de gas. Me confundí mucho con eso pero te dije que sí, a veces no entendía lo que querías hacer pero me pedías ayuda y te decía que sí, tu sabias que siempre te iba a decir que sí. Quedamos de vernos este fin de semana, tomar fotos para la nueva colección de YAEL MX, comer pizza y caminar por el centro por horas, no llegará ese día. Te prometí enviarte la gama de colores que usaríamos en las redes de tu emprendimiento, prometimos que iríamos a ver cómo iban las cosas en el proceso para ser una marca Guanajuato, teníamos tantos planes juntos, un negocio que íbamos a iniciar que la idea nació de una necesidad”, expresó en redes sociales, Paulina Carrillo, mejor amiga de Ángel Yael.

El joven se preocupaba por el medio ambiente por ello fue cofundador de Youth Organization For Ecology, grupo que se define como:

“Una organización fundada en 2020 por la unión de jóvenes en Guanajuato que confían en que todos los ciudadanos podamos vivir en armonía con el planeta”, la organización lamentó y condenó la partida de su cofundador.

Docentes también manifestaron su dolor en internet:

“Nuestros alumnos no solo son estudiantes, son hijos, son hermanos, son padres, son tíos, son amigos. Hoy y dentro de algunos años en la DICIVA de la UG faltará Ángel, pero en su casa y para sus padres, hermanos, demás familia y amigos les faltará toda la vida. Ojalá de verdad que las autoridades hagan algo y que ese algo, no sea más que detener al responsable, ese algo implica seleccionar, capacitar y adiestrar correctamente a los que se supone nos cuidan, para que ninguna persona más llegue a faltar en nuestras escuelas y en ninguna familia”, expresó Montserrat Fernández, docente de la Universidad de Guanajuato.

A través de medios sociales se proporcionó un número de cuenta para recibir donaciones y apoyar a la familia de Ángel Yael:

Para la misa cuerpo presente y el funeral del estudiante se realizó una petición especial a los asistentes: “Les agradeceremos mucho si NO visten de negro y si pudiesen vestir vaquero o charro”, publicó Paulina Carillo y familia en redes sociales. Se fue Ángel Yael, egresado del CBTIS 65, de Irapuato, Guanajuato, tenía título de técnico laboratorista y soñaba con recibirse como agrónomo, era cofundador de una organización que cuidaba al medio ambiente, estaba a punto de emprender su propia marca, ahora esos sueños no podrán cumplirse. Serán las autoridades las encargadas de esclarecer los hechos. Mientras tanto su familia y la comunidad universitaria, claman justicia.