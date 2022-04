Despierta Michoacán con sismo de 5.0 grados de magnitud registrado en Lázaro Cárdenas

Además, las autoridades lanzaron recomendaciones a la población de las ciudades y localidades dónde fueron perceptibles los sismos, como son limpiar inmediatamente liquidos derramados de material inflamable o tóxico, así como no consumir alimentos ni bebidas que estuvieran en contacto con vidrios rotos, escombro, polvo o algún contaminante.

Por otro lado, el Centro de Alertas de la Secretaría de Marina informa que tras el sismo, no existen variaciones importantes en nivel del mar, por lo que se estima que no hay peligro para la operación portuaria.

Por su parte, Protección Civil Nacional , aseguró que no se reportan afección en los estados dónde fue percibido el temblor, sino únicamente afecciones leves del sismo que tuvo registro a las 7.44 de la mañana.

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Amaneció Michoacán con sismo de 5.0 grados Richter de magnitud con epicentro 38 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas , la mañana de este martes 19 de abril de 2022, no se reportan muertos ni heridos.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.