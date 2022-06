Detectan posible caso de viruela del mono en Tamaulipas

Tamaulipas.- Un nuevo caso sospechoso de viruela símica fue detectado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la secretaría de Salud local y la persona contagiada no tiene antecedente de viaje, por lo que podría tratarse de un segundo caso de enfermedad que confirmaría transmisión local de la enfermedad.



REFORMA publicó que el segundo caso detectado de viruela símica en la Ciudad de México no tiene antecedentes de viaje, por lo que ya existe transmisión local del virus, de acuerdo con especialistas.



"Esto indica que ya existe transmisión comunitaria, es decir el contagio ocurrió en México y ya no sólo en personas que provienen del extranjero", advirtió el infectólogo del hospital ABC, Francisco Moreno.



De acuerdo con los expertos, el segundo caso confirmado por el InDre se mantiene aislado en el Hospital Ajusco Medio en la Ciudad de México y se están identificando sus contactos estrechos.



Por otra parte, Gloria Molina Gamboa, titular de la Secretaría de Salud de la entidad, informó que la paciente con sospecha de viruela del mono es una mujer de 21 años atendida en el IMSS tras presentar fiebre mayor a 38.5 grados y un intenso dolor de cabeza.



"Posteriormente, presentó lesiones dérmicas pruriginosas (picor) y dolorosas en labios, cavidad oral, cuello, tronco, axilas, extremidades superiores e inferiores con afectación palmo-plantar, por lo que se procedió a su notificación inmediata", según un comunicado de la dependencia.



Molina Gamboa precisó que la paciente que llegó al hospital el 7 de junio no cuenta con antecedentes de viaje y únicamente ha tenido contacto con una hermana al viajar a la ciudad de Reynosa, la semana pasada.



Subrayó que, de acuerdo al protocolo, se integró el expediente ya que cumple con la definición operacional como caso sospechoso de viruela símica y se tomaron muestras de lesiones acorde al lineamiento vigente para descartar el diagnóstico de sospecha inicial.



Añadió que la paciente cohabita con su esposo e hijo de 3 años, quienes se encuentran bajo vigilancia médica.



Molina Gamboa pidió a la población extremar medidas de prevención como el lavado frecuente de manos; mantener sana distancia; evitar saludar de mano, beso o abrazo; usar el cubrebocas de forma correcta donde sea requerido, ventilación constante de espacios, desinfección de objetos de uso común.



Además se debe solicitar atención médica inmediata ante la presencia de síntomas como fiebre, escalofríos, erupciones cutáneas, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de ganglios linfáticos, principalmente.

Te recomendamos leer:

La Secretaría de Salud federal ha confirmado dos casos y reportado otro de un extranjero a quien se le detectó la enfermedad en Puerto Vallarta. A estos se suma el registrado ayer en Tamaulipas.