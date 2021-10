Detienen a 15 personas tras el asesinato de las dos turistas en Tulum, Quintana Roo

Quintana Roo.- La Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo detuvieron a quince personas y aseguró tres negocios; dos restaurantes y un bar, involucrados en el armado en el restaurante La Malquerida en Tulum el pasado 20 de noviembre.

Fue el grupo de Coordinación para la construcción de la Paz y la Seguridad de Quintana Roo quien cateó los tres inmuebles asegurando diversos tipos de drogas, 23 cartuchos útiles y puso a disposición del Ministerio Público a 15 personas.

Leer más: Conoce el "Lambotsuru", el taxi que se volvió viral en CDMX

El bar "El Cañón" otro ubicado en la calle Beta y un Gimnasio de la calle Osiris, fueron cateados por las investigaciones, el primero y el ultimo fueron asegurados ya que, de acuerdo a la Fiscalía eran usados por los grupos delictivos implicados en el enfrentamiento.

Los quince detenidos fueron identificados como Germán C., Jesús C., Neltri L., Irene R., Abraham Z., Alejandro R., José A., Maximiliano D., Joseph E., Edwin C., Vicente A., Gabriel V., Elías H., Carlos G. y José I, a quienes les encontraron drogas como mariguana, crack y cocina.

Leer más: ¡Lo vuelven a hacer! Los Simpsons predijeron el Metaverso de Facebook en 2011

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud en la modalidad de narcomenudeo en la comisión de delitos contra la salud.