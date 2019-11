Detienen a 2 mujeres en marcha de Mérida

Ciudad de México.- Dos mujeres que participaban en la marcha feminista de Mérida, Yucatán, fueron detenidas esta tarde por autoridades.

En redes sociales circula un video en el que se observa a las dos mujeres ser subidas a la patrulla 6534 de la la Policía Estatal frente al Parque de Santa Ana en el Centro de la ciudad.

Las mujeres acusaron que fue una detención arbitraria.

Me detuvieron en un parque, no haciendo nada, estábamos sentadas, no estábamos haciendo nada", exclamó una de las detenidas.