Detienen a ex Alcalde del PRI en Chiapas 

Tapachula, México.-El ex Alcalde de Zinacantán, Chiapas, Manuel Martínez fue detenido acusado del delito de peculado durante su Administración, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.



Agentes ministeriales cumplieron este viernes una orden de aprehensión contra el ex servidor, quien fue recluido en el penal estatal número 14 El Amate.





La FGE procedió contra el ex Alcalde priista luego de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado que halló diversas irregularidades en el ejercicio fiscal del 2016.



En un comunicado, la dependencia detalló que Martínez no entregó documentación comprobatoria del gasto publico, hizo erogaciones que no tenían justificación y utilizó recurso para fines distintos a sus objetivos.



La Fiscalía precisó que por el caso abrió la carpeta de investigación número 0207-101-1301-2019, la cual fue judicializada en la causa penal número 153/2019.