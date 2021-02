Detienen a joven en Campeche por "amenazas de muerte" al PRIAN

Campeche.- Fue detenido el día de ayer un joven en Ciudad del Carmen, Campeche después de que pusiera una caja de cartón con forma de atún y con la leyenda "Muerte el PRIAN" en ella frente a la residencia de la expresidenta del consejo municipal electoral, Guadalupe Miss, ubicada en la colonia Guanal, Ciudad de Carmen.

De acuerdo a lo que dio a conocer la Fiscalía de Campeche, el joven de 21 años colocó la caja en la vivienda de la exfuncionaria a modo de protesta, puesto que a ella se le señala por presuntamente haberle quitado la victoria al exalcalde panista y actual morenista Pablo Gutiérrez Lazarus en 2018, puesto que fue asumido por Óscar Rosas González, actual presidente municipal, el cual ya ha anunciado que pretende reelegirse en las próximas elecciones del 6 de junio.

Cabe señalar que Gutiérrez Lazarus fue vinculado a proceso luego de ser señalado por lo delitos de abuso de atribuciones y peculado por 500 mil pesos, señalamientos que, según la opinión popular, fueron fabricados con el propósito de dejarlo fuera del proceso electoral antes de que este diera inicio.

Conforme a lo referido por Santos del Carmen Ku Guzmán, uno de los defensores legales del adolescente, este había decidido colocar el simulacro de ataúd con el "Muerte al PRIAN" tras estar escuchando y viendo tanto en los medios como en su entorno la situación por la que atraviesa su ciudad, es por ello que se le ocurrió poner la caja frente al domicilio de Miss. No obstante, pasó de ser una simple protesta individual a adquiri mayores dimensiones, puesto que no se imaginó que personas que pasaban por el lugar le tomarían fotos a su protesta grafica para posteriormente subirlas a las distintas redes sociales.

Cabe mencionar que al darse por enterado, el padre lo obligó a acudir de nueva cuenta al domicilio de la exfuncionaria para que quitara de allí el ataúd, sin embargo, antes de poder acatar la orden de su progenitor, el adolescente fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los cuales lo pusieron en manos de la Vice Fiscalía Regional, instancia en la que se abrió una carpeta de investigación por el delito de amenazas.

El joven de 21 años se mantuvo durante varias horas sin poder comunicarse, tiempo en el que se le obligó a rendir declaración ante una defensora de oficio. Transcurridas las horas, se permitió que tanto el padre como los abogados vieran al muchacho, estos últimos argumentaron que, debido a que este no fue detenido cuando realizaba el acto y que manifestarse no es ningún delito, además de que "PRIAN" es un nombre compuesto que legal y jurídicamente no significada nada, lo correcto en este caso era dejarlo en plena libertad, no obstante, la Vice Fiscalía negó la petición.

El abogado del joven lamentó que la negativa de soltarlo se deba a que la orden de detenerlo viene desde "arriba", sin embargo, manifestó su confianza de que pasadas las 48 de arresto el adolescente sea liberado.