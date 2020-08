Detienen a ocho por asesinato del periodista Pablo Morrugares

Chilpancingo.- Ocho individuos fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial de Guerrero por presuntamente asesinar a balazos al periodista Pablo Morrugares Parraguirre y a su escolta el sábado pasado. Fuentes de la Fiscalía General de Guerrero informaron que estas ocho personas fueron detenidas en una casa de seguridad en Iguala.

Los sujetos tenían un automóvil que al parecer utilizaron para matar al comunicador. Según la Fiscalía, los delincuentes pretendían incendiar la unidad para no dejar evidencias del delito. A filo de las 12 y media de la noche del sábado, Pablo Morrugares y su escolta estaban cenando en el bar "Los Bufalos" cuando varios individuos llegaron y los asesinaron a balazos.

El escolta era un policía estatal que tenía asignado el también director del periódico digital PM Noticias, como parte de las medidas cautelares que desde el 2016 tenía por parte del mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El periodista Pablo Morrugares Parraguirre tenía amenazas de muerte desde el 2016, en ese mismo año sufrió un atentado junto con su esposa del que ambos resultaron ilesos y desde entonces contaba con medidas cautelares por parte del mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación federal.

Este martes, 04 de agosto, por la mañana, un grupo armado atacó a tiros la fachada del periódico Diario de Iguala dos días después de que el periodista Morrugares fuera asesinado en esa ciudad, informaron autoridades locales. "Las oficinas del 'Diario de Iguala' sufrieron agresión con arma de fuego en la fachada de dicho inmueble, dijo la fiscalía de Guerrero en un comunicado."

La dependencia agregó que personas desconocidas realizaron disparos a la fachada por la mañana, sin que el ataque dejara personas fallecidas o lesionadas. "La fiscalía general del estado mantiene los trabajos de investigación por los hechos delictivos suscitados en Iguala para encontrar a los probables responsables de estos hechos."

En un comunicado, el diario dijo que en 32 años de existencia "nunca había sufrido atentado alguno como el sucedido esta mañana" y que al momento del ataque no había personal laborando, ya que por la pandemia no asisten a las oficinas. El periódico agregó que no publica nota roja o policiaca y que por la crisis se ha visto en la necesidad de imprimir otros periódicos.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000. Más del 90% de estos crímenes permanecen impunes. El 16 de mayo pasado fue asesinado a balazos Jorge Armenta, de Medios Obson, en el norteño estado de Sonora.

El 11 de abril fue hallado en el balneario de Acapulco (sur) el cadáver del periodista Víctor Fernando Álvarez, editor y director general del portal Punto X Punto Noticias de Guerrero. Había sido reportado como desaparecido a principios del mismo mes. María Elena Ferral, reportera del local Diario de Xalapa y directora del periódico digital Quinto Poder, fue asesinada a balazos el 30 de marzo en Veracruz (este).

La noche del 4 de agosto fue asesinado a balazos el periódista Luis Eduardo Ochoa Aguilar en las inmediaciones del fraccionamiento Infonavit Los Aguacates, en Uruapan Michoacán. El asesinato se perpetró alrededor de las 22:30 horas entre los andadores Fuerte y Pino, a unos pasos de la calle Estocolmo, lugar hasta el cual fue llevado tras ser abordado por sujetos armados en la calle Hass; ahí le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida.

