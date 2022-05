Detienen a otro elemento de la GN por asesinar a Ángel Yael

León, Guanajuato.- Durante la mañanera de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que se detuvo a otro elemento de la Guardia Nacional (GN) por su presunta participación en el asesinato de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato (UG) comunicó que la liberación del primer elemento se debió a que se realizaron pruebas que demostraron que no tenía responsabilidad.

“Se detiene otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido, la instrucción que se tiene que todos los que participan están disponibles para la investigación, todos. Y que se lleve a cabo un trabajo a fondo”, expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este lunes

El pasado 27 de abril, Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en agronomía matriculado en la Universidad de Guanajuato, salió de una fiesta celebrada muy cerca de las instalaciones de su alma mater, subió a una camioneta tipo familiar en compañía de dos estudiantes más, el destino era la casa de uno de los compañeros, pero jamás se completó el fin de la ruta, porque un elemento de la Guardia Nacional les disparó.

El hecho registrado la semana pasada, provocó indignación para toda la comunidad universitaria de la República Mexicana, decenas de universidades se han unido a través de un desplegado oficial para condenar el asesinato, así como la impartición correcta de justicia en este caso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) ya investiga la situación, así como también la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (ONU-DH-México) que también condenó los hechos y exigió justicia.

La Guardia Nacional abrió fuego contra los estudiantes, el pasado 27 de abril, se alegó que la razón fue “un momento de confusión” mientras trabajaban en un presunto operativo de huachicol. El resultado del ataque es el deceso de Ángel Yael y una intervención quirúrgica para Edith Alejandra quien resultó lesionada y se encuentra recuperándose en el hospital.

El tema se tocó esta mañana de lunes en la conferencia de prensa nacional, el presidente López Obrador lamentó el asesinato y argumentó que no habrá impunidad y se investigará a fondo el caso para dictaminar responsabilidades.

“Es un caso lamentable, envíe nuestra solidaridad a los familiares y recuerde que tendrá confianza porque no va a haber impunidad”, expresó AMLO.

En un primer momento se detuvo al policía militar de la Guardia Nacional, Iván Ibarra Blanco, sin embargo, se ordenó su liberación, hecho que provocó enojo y frustración en la sociedad entera, incluso la Universidad de Guanajuato informó que impugnarán tal decisión, ante esta situación el presidente de México, comentó que se tomó esa decisión porque la liberación se ordenó porque el arma con la que se le arrebató la vida a Ángel Yael no correspondía a la que portaba el elemento de la Guardia Nacional detenido.

“Luego que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven, se detiene a otro elemento”, comentó López Obrador, presidente de México.

AMLO comunicó a la audiencia nacional a través de su tribuna que tienen su palabra de que se hará justicia y habrá esclarecimiento en el caso, pues este no es un hecho que quedará en el recuerdo como tantos más consumidos por la impunidad, comentó que su sexenio es diferente y otorgó su palabra de que no habrá clemencia.

“Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como Marina, Defensa, Secretaría Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento. No es como antes que se ocultaran las cosas o que se protegían a quienes cometían delitos”, manifestó el presidente de México, AMLO.

El ejecutivo nacional insistió en que habrá castigo y cumplimiento de la ley para quien resulte culpable del asesinato de Ángel Yael, prometió justicia a su familia, se informará más sobre este caso cuando se den a conocer más datos oficiales sobre la detención ahora, de este otro elemento.