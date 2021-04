Detienen a reportero durante transmisión en vivo sobre vacunación covid en Tijuana

Baja California.- Este 31 de marzo, Said Antonio Rodríguez Martínez reportero de Televisa Tijuana, fue detenido por policías municipales cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo de la vacunación contra el Covid-19 en dicha ciudad.

De acuerdo a la información revelada por Artículo 19, este periodistas había conseguido autorización de la Secretaría de Salud para realizar una cobertura en vivo del proceso de vacunación de adultos mayores.

Como evidencia, se dieron a conocer capturas de pantalla, donde se observa la comunicación que Said Rodríguez tuvo con un funcionario o funcionaria de la Secretaría de Salud de Baja California para solicitar la autorización.

Sin embargo, a pesar de haber conseguido el permiso, las instrucciones dentro del sitio donde se llevaba a cabo la vacunación al parecer no fue la más eficiente, ya que segundos después de comenzar la transmisión en vivo, el reportero Said Rodríguez fue detenido por un elemento de la Policía Municipal y un elemento de tránsito, quienes se encontraban resguardando la entrada al sitio donde se llevaba a cabo la vacunación de adultos mayores contra el Covid-19.

Al parecer, previamente Said había intentado ingresar, no obstante fue intervenido por los oficiales quienes le comentaron que no tenía autorización, y ante ello, el reportero decidió salir del sitio y volverse a comunicar con el enlace en la Secretaría de Salud para confirmar la autorización.

En Tijuana esposan Reportero y no le permiten Grabar Jornada vacunación. pic.twitter.com/9Wjn7UFH4c — Enrique Hdez (@enryhdez) April 1, 2021

Una vez recibió la confirmación, inició la trasmisión en vivo en el sitio de vacunación de adultos mayores y sería en ese momento cuando sería detenido.

Tras llevarlo a una patrulla de la Policía Municipal de Tijuana, los elementos se encontraron con otros colegas, quienes al momento explicaron la situación a Said, se disculparon y le liberaron a unos metros de donde había sido arrestado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Segurídad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana Pedro Cruz Camarena realizó múltiples declaraciones al respecto, en las cuales culpabilizaba al reportero por su detención, según confirmó Artículo 19.

A pesar de culpabilizar al reportero Said Rodríguez, Pedro Cruz Camarena ofreció disculpas a nombre de la institución de seguridad pública municipal y reconoció que el hecho expuso una falta de comunicación entre las distintas dependencias involucradas en el proceso de vacunación contra el Covid-19.

Por su parte, Rodríguez publicó en su página oficial de Facebook que se encontraba analizando los hechos.

"Amigos, hoy estuve involucrado en un penoso incidente. Quiero ofrecerles una disculpa por el “numerito” que se armó, traté de seguir haciendo mi labor de mantenerlos informados. Estoy bien, analizando lo que pasó" publicó en su página de Facebook el mismo día del incidente.