Detienen en Celaya a agentes que provocaron la muerte de comerciante durante detención: Fiscalía

Celaya, Guanajuato.- Sin decir cantidad de policías implicados ni mostrar evidencia, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato anunció en sus redes sociales que han sido detenidos los agentes investigadores que se vieron involucrados en el presunto asesinato de un comerciante de la ciudad de Celaya, quien alrededor de las 16:00 horas de este lunes se negó a ser detenido.

La tarde de este lunes las redes sociales se vieron inundadas de imágenes e incluso videos de lo que muchos usuarios llamaron detención arbitraría del comerciante Juan Carlos Padilla Aranda, quien al llegar al Hospital General de Celaya ya no contaba con signos vitales según lo declarado por los médicos en el acta de defunción que también ya circula en internet.

En las publicaciones se ve como los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Guanajuato someten a la fuerza al hombre y posteriormente uno de ellos coloca su rodilla sobre el cuello del hombre para obligarlo a permanecer en el piso de una de las calles de la colonia Resurrección.

El comerciante de tamales a grito abierto pidió ayuda a familiares y demás transeúntes mientras que al mismo tiempo cuestionaba a los agentes "¿dónde está la orden (de aprehensión)?", pues según declaraciones de los testigos los agentes no le informaron nada verbalmente y tampoco mostraron algún documento.

En los videos que grabaron sus familiares y vecinos se ve el sometimiento que el comerciante recibió, así como la unidad en que viajaban los agentes que trabajan en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la cual no portaba placas de circulación.

Al difundirse el hecho en redes sociales y ocasionar un sinfín de críticas hacia la Fiscalía, a las 21:48 horas de ayer la corporación anunció en su cuenta de Twitter y Facebook que:

Así mismo lo hizo el fiscal Carlos Zamarripa, quien tuiteó que la detención del comerciante se dio "bajo condiciones de oposición de un tumulto", sin embargo, ratifica que sí había una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Padilla Aranda, hoy occiso.

Ante ambas declaraciones oficiales, los usuarios de twitter han lanzado una serie de cuestionamientos a las autoridades estatales, a continuación, te dejamos algunos de ellos:

Primero ¿porque hay patruyas sin placas?, segundo ¿porque hay agentes sin identificación?, tercero ¿porque proceden a realizar detenciones sin los documentos que la avalen?. Todas las ilegalidades que cometen oscurecen sus incipientes logros...

"Perdió la vida? Lo asesinaron! Tirado en la calle y luego lo aventaron a la caja para llevarlo al hospital y; le echan la culpa al hospital por no recibirlo cuando YA NO TENIA SIGNOS VITALES. Afortunadamente fue en Celaya si uds no hacen justicia, los cárteles se encargarán."