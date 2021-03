Devuelve Nuevo León más de 4 mil vacunas contra Covid-19 por estar en mal estado

Nuevo León.- La Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León devolvió a la federación 4 mil 680 dosis de la vacuna contra Covid-19 de Sinovac por considerar que no se encontraban en buen estado.

De acuerdo con lo mencionado por el titular de Salud de la entidad, Manuel de la O. Cavazos, al estad arribaron 33 mil 480 dosis de Sinovac pero 4 mil 680 perdieron su efectividad tras encontrar que habían perdido su cadena de frío en el almacenamiento.

Por lo que mencionó que "no se aceptaría aplicar vacunas que no cumplen con las medidas adecuadas". así mismo mencionó que las vacunas no son cualquier cosa, ya que estas sustancias ayudan a que las personas tengan inmunidad frente al Covid-19 y aplicarlas "echadas a perder" significaría poner en riesgo vidas humanas.

Según lo referido por de la O. Cavazos, también se han identificado vacunas echadas a perder en estados como Campeche, Oaxaca, Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato que al igual que Nuevo León, algunos forman parte de la Alianza Federalista.

Explicó que la verificación se dio tras el arribo de las vacunas tras ser descargadas, se checaron y se confirmó que la cantidad señalada no cumplía con la cadena de frío para su almacenamiento.

De acuerdo con el último reporte de cifras Covid-19 en Nuevo León suman 168 mil 637 casos confirmados de Covid-19 y 9 mil 864 defunciones asociadas al virus del Coronavirus.