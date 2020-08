Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Mayas y su lucha por el derecho de existir

Quintana Roo.- Este domingo 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha declarada en 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que este año tiene como tema "COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas", abordando las formas innovadoras en que los pueblos originarios continúan demostrando resistencia y fortaleza ante las graves amenazas contra su supervivencia en el marco de la pandemia.

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se hace patente la lucha del pueblo maya por defender su derecho a existir mientras padece la discriminación y segregación en lugares como Cancún, Playa del Carmen y Tulum (Quintana Roo), que además de ser sus hogares ancestrales se han construido como importantes destinos turísticos de todo el mundo.

Ángel Sulub, integrante del Congreso Nacional Indígena, reflexiona sobre las condiciones en los que se encuentran los pueblos originarios en estos sitios que forman parte de la Riviera Maya, en cuyas zonas urbanas constituyen prácticamente una minoría invisible pese a que la mayor parte de la población maya habita allí desde hace 30 años, migrando en busca de fuentes de empleo y educación.

Estas ciudades no fueron hechas para los mayas, pero también es cierto que se necesita a los mayas. Necesitan de la fuerza laboral de nuestro pueblo, pero claramente no son ciudades penadas para los mayas, sino para los turistas, y no cualquier turista, sino los turistas gringos o europeos", comenta Sulub.