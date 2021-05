Día del Niño gris: en México al menos 600 niños han muerto por Covid-19

México.- El director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, dio a conocer que al menos 600 niños han muerto a consecuencia del contagio del Covid-19 en lo que va de la pandemia en México.

Señaló que, a comparación del índice de la letalidad en los adultos, afortunadamente la enfermedad no ha causado tantos estragos en la salud de los menores de 18 años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el marco del Día del Niño, durante la conferencia vespertina de Palacio Nacional donde se dan a conocer las cifras del SARS-CoV-2 en la república mexicana, Cortés hizo de conocimiento público que a lo largo de los meses de la contingencia sanitaria han fallecido por complicaciones del virus al menos 600 niños.

Leer más: México supera las 216 mil muertes por Covid-19 hoy 30 de abril

Indicó que el panorama es desafortunado debido a que, subrayó, "perder a un hijo debe ser lo peor que le puede pasar a un padre y a una madre". En este sentido, sostuvo que generalmente se concibe que la muerte de los padres llegará antes que la del hijo, por lo que la letalidad de infantes a consecuencia del Covid-19 es terrible.

No obstante, destacó que las complicaciones del contagio no han afectado tanto a los niños como a los adultos, lo que se ha reflejado a nivel mundial, puesto que los países del mundo no han reportado una mortalidad alta del coronavirus en menores de 18 años.