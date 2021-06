Día del Padre: Exhiben en tendedero a papás ausentes en Orizaba, Veracruz

Orizaba, Veracruz.- Madres, hijas e hijos expusieron a papás desobligados en marco del Día del Padre, esto mediante un tendedero de denuncias en Orizaba, Veracruz.

Luz María Reyes Huerta, integrante del colectivo feminista ‘Marea Verde Altas Montañas’ señaló que casos de distintos estados de México llegaron hasta Veracruz colgando sus denuncias en el tendedero colocado en el Parque Central.

Por lo menos 80 casos de padres irresponsables y de papás ausentes fueron expuestos a la luz pública, a manera de protesta en plena celebración del Día del Padre.

Reyes Huerta señaló que los abandonos por parte de los padres es muy frecuente, contando con casos en los que el papá no reconoce a su hijo dejando a la madre sola a su cuidado, así como los que no aportan ni siquiera económicamente.

“No conforme con el abandono emocional, en la crianza, en el crecimiento, en la falta de la figura paterna también está la falta de recursos económicos”, dijo la integrante del grupo feminista de Orizaba, Veracruz.

En el tendedero, con decenas de casos expuestos, se encuentran no solo aquellos de Veracruz, sino también del Estado de México, Tabasco, e incluso de Argentina, detalló.

“Mantiene a dos hijos que no son suyos, y a su hijo no le da nada”, “Se gana el título de ‘mejor padrastro’, pero de su hija no se acuerda”, “Se las da de soltero cuando tiene dos hijos con diferente mujer, desapareció cuando supo que su novia estaba embarazada”, “No reconoce a su hijo y amenaza a su expareja con desaparecerla”, se lee entre los múltiples casos.

Según se lee en los escritos que fueron colgados en el tendedero, algunos casos sí han sido denunciados legalmente, pero la gran mayoría no poseen el dinero para solventar el llevar el caso ante la justicia.

