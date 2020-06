Día del padre 2020, ¿cuando se festeja en México?

México.- El Día del Padre ya se acerca, sin embargo este año será un festejo muy inusual ya que será en medio de la pandemia que afecta al mundo entero.

La celebración a los papás no tiene una fecha fija como es el día de las madres. De manera tradicional el Día del Padre se celebra el tercer domingo de Junio.

Este 2020 el día del padre va a caer el 21 de Junio, hay que recordar que debemos tomar las medidas necesarias de sanidad para festejar a los papás

En estos tiempos de pandemia hay que procurar mantenernos sanos y esto lo lograremos no haciendo ni ir a fiestas, evitar ir a lugares innecesarios, salir a la calle, no lavarte las manos y no usando cubreboca, recuerda te cuidas tú y cuidas a los tuyos.

