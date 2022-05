Dibanhi tiene 10 meses desaparecida, su mamá pide justicia cómo con Debanhi

Coahuila.- Dibanhi, con i, es una joven que desapareció hace diez meses en el municipio de Torreón, Coahuila, su mamá pide ayuda para poder encontrarla, pide que las autoridades la ayuden como lo hicieron en el caso de Debanhi, en Nuevo León.

Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, de 22 años de edad, desapareció el 25 de junio del 2021 en Torreón, Coahuila, su familia no ha parado de buscarlo a pesar de las dificultades que las mismas autoridades han puesto para poder encontrarla, ante esa situación su madre se pregunta que diferencia hay entre el caso de su hija con el de Debanhi.

La mamá de Dibanhi dio a conocer que desde el primer día que su hija desapareció las autoridades de Coahuila no han ayudado en la búsqueda, poniendo pretextos.

"Me dijeron -las autoridades-, así como: Fórmese en la fila, señora- Hay muchas como usted que tiene más años buscando".

La señora también señaló que le ha preguntado a las autoridades porque en Nuevo León hicieron muchas cosas para encontrar a Debanhi y para su hija nada, a lo que le dijeron que en aquel estado "tienen más recursos".

A parte del sufrimiento de no tener a su hija y no contar con el apoyo de las autoridades, la madre de Dibanhi mencionó que la fiscalía la ha amenazado e intimidando, diciéndole que no investigue por su cuenta, que no cuestione y que tenga cuidado en hablar con medios de comunicación".

Dos semana después de que Dibanhi desapareció su papá recibió una llamada donde se escuchaba un grito de la joven, cuando esto pasó fueron ante el Ministerio Público para contarles lo sucedido.

Sin embargo, las autoridades solo tomaron el numero de teléfono y devolvieron la llamada. En el 2022 las autoridades de Coahuila hicieron una investigación en la cada donde vivía con su pareja, el cual huyó tras la desaparición de Jovanna Dibanhi