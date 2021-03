Diego Sinhue emite su tercer informe de gobierno; en redes le piden decir la verdad

Guanajuato.- Frente a un amplio grupo de espectadores , el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, emitió la tarde de hoy su tercer informe de gobierno mediante el cual alardeó sobre las mejoras en temas de seguridad y el contar con el mejor sistema de salud del país.

Sin embargo, en redes 'no todo fue mil sobre hojuelas', pues mediante Twitter se registraron criticas y reclamos a promesas de campaña no cumplidas por el panista y aunque en Facebook abundaron las felicitaciones, también hubo reclamos sobre carencias y apoyos sociales presumidos en el informe y que no han llegado a toda la población.

Al evento asistieron colegas de la Alianza Federalista: el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; y el mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, además contó con la presencia y respaldo del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, y el Arzobispo de León, monseñor Alfonso Cortés Contreras, quienes atentos escucharon los seis temas en que se basó el informe: seguridad, educación, desarrollo social, campo, infraestructura y economía, turismo y salud.

Al hablar sobre el tema de seguridad, Diego Sinhue explicó el gran 'éxito' que ha tenido el Operativo Golpe de Timón, el cual ha significado un esfuerzo continuo de 17 meses que ha dejado como resultado el desarticulado 17 células delictivas, más de 271 armas y 1 mil cartuchos asegurados, más de 395 mil dosis de droga y 37 mil litros de hidrocarburos incautados, el decomiso de 54 artefactos explosivos, 240 artículos de equipo táctico y 5 vehículos blindados, además del rescate de 217 personas con vida, quienes se encontraban privadas de su libertad.

Con dichas acciones, el panista dijo que se ha logrado contar con la confianza de la sociedad.

"El nivel de confianza ciudadana en la Policía Estatal se ha incrementado, al pasar del 58.5% en 2018 a 64.7% en 2020... “nos duele y nos lastima esta situación. Por ello, como nunca antes se les ha estado atendiendo, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas”, señaló.

Al respecto, en redes sociales se emitieron una serie de comentarios que evidenció que no todos los guanajuatenses concuerdan con los buenos resultados difundidos por el mandatario panista.

"En 28 meses de gestión de marketing del Gober de #Guanajuato #Gto 9432 homicidios dolosos. 2 años de recesión económica (2019, 2020 y 2021)Más de 200 mil desempleados. 5 de c/10 trabajadores ganan 1 salario mínimo. #Gto una de las 5 entidades con + muertes covid 9863. #AquiSi”

Dijo Pedro Vargas, usuario de Twitter.

Reclamo emitido este jueves al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, durante la preentación de su tercer informe de gobierno.

El tema de educación no estuvo exento de comentarios que evidenciaron la falta de una mayor atención. Luego de que Rodríguez Vallejo presumiera el programa Mi Compu GTO se han entregado 100 mil laptops a docentes y estudiantes del último año de prepa y primer año universidad, de escuelas públicas, una madre de familia reclamó que a pesar de las repetidas solicitudes de su hijo le ha sido imposible recibir este apoyo.

"Mi hijo necesita una computadora por qué estudia ingeniero en sistemas y no tiene por qué se descompuso y estamos en crisis económica. Cómo le puedo conseguir una?"

Publicó Yolis Avilés en la transmisión en vivo en la que Diego Sinhue hablaba del programa Mi Compu GTO.

Otra espectadora le proporcionó el link para que su hijo llenara su solicitud, sin embargo, Yolis Avilés volvió a escribir "Gracias yo le dije que se registrara pero parece que no le tocó y ya es la segunda vez me dice que se registra”.

En su discurso el gobernador de Guanajuato continuó hablando y señaló "queremos reducir la brecha digital, y también llevar a nuestros estudiantes a un siguiente nivel de innovación y creatividad”, asimismo, resaltó que han sido un millón 144 mil apoyos y becas con una inversión de 3 mil 200 millones de pesos los que se ha entregado a estudiantes.

Respecto a las acciones tomadas parar hacer frente a la pandemia, el panista mencionó la creación de la plataforma digital “Escuela en Casa”, la cual alcanzó más de 641 mil visitas y más de 154 mil descargas de materiales. Además, mencionó que para quienes no cuentan con internet en casa se creó la Guía Integral para el estudio en casa denominada “Aprendemos Juntos”, la cual fueron entregadas 407 mil piezas.

Parte de los mensajes que recibió Diego Sinhue en la red social Facebook al presentar su tercer inforrme de gobierno y hablar sobre el apoyo Mi Compu GTO.

Al adentrarse en el tema de salud, Rodríguez Vallejo ofreció un minuto de silencio para las personas que han perdido la vida durante la pandemia, además de un minuto de aplausos para los empleados de este sector, quienes por un año han estado haciendo frente al Covid-19.

“Ustedes son nuestros héroes y heroínas. De corazón, muchas gracias. Guanajuato sabrá recompensar su sacrificio y trabajo incansable. Les pido que nos pongamos de pie y les brindemos un minuto de aplausos, para todo nuestro personal de salud"

Solicitó el mandatario a todos los presentes.

Al retomar su informe, Diego Sinhue presumió que Guanajuato fue el primer estado de México en contar con en tiempo récord con el primer hospital especializado del país, para atender exclusivamente a pacientes con COVID-19. Asimismo, habló de la atención universal que ha ofrecido lo que llamó el mejor sistema de salud de la República Mexicana.

Pero nuevamente en rede sociales hubo quien dio su versión, un tanto distante de lo señalado por el mandatario.

“Las palabras son una y los hechos son otros el día que tuve un familiar enfermo de covid no había ni camillas y ni una silla de ruedas que me prestarán para poder ingresar a mi tía al hospital”

Señaló en Twitter, José Raúl Machuca. En Facebook Víctor Manuel Rodríguez también escribió:

"Señor Gobernador tu equipo de salud no está vacunado y necesitamos una respuesta DIGNA Y VERDADERA".

Un amplio grupo de asistentes presenciaron el tercer informe de gobierno que este jueves 4 de marzo dio Diego Singue Rodríguez Vallejo.

Al hablar sobre la temática de desarrollo social y los apoyos alimentarios otorgados a personas de la tercera edad, hubo quien señaló que el apoyo era bueno, sin embargo, lamentaron que los empresarios se aprovecharan de los más necesitados.

"Lamentablemente con esos vales con los que se pudo comprar verdura y otras cosas, en la tienda les aumentaron $10 a cada producto más de lo que vale”

Denunciaron desde la cuenta Raskolnikov Romanovich.

Otros de los sectores que fueron enaltecidos por el mandatario estatal fueron el campo, en el cual Rodríguez Vallejo resaltó que, durante esta pandemia, "el campo no se detuvo, al contrario, creció en un 6.5% (por ciento)".

Al hablar sobre las afectaciones monetarias sufridas debido a la pandemia y la reactivación económica que se ha ido dando en el estado desde mediados del 2020, el Gobernador resaltó que se ha recuperado una gran cantidad de empleos perdidos.

"Desde el mes de junio, cuando inició la reapertura económica, hasta diciembre de 2020, recuperamos más de 10 mil empleos. Además, a través de la vinculación con empresas, se logró conseguir empleo para otras 27 mil 300 personas", reveló.

Al hablar sobre el sector turismo, uno de los más afectados por el Covid-19, Diego Sinhue dijo que en apoyos se han entregado "créditos a hoteleros y restauranteros, por un monto de 99 millones de pesos. Esto significa un apoyo directo a 296 empresas y a los trabajadores que laboran en ellas", añadió.

En respuesta a la reactivación económica le llovieron elogios y felicitaciones al gobernador de Guanajuato.

“Gracias al apoyo de su gobierno estamos saliendo adelante, a pesar de las trabas del gobierno federal para que no se vea todo lo que hace ud. por Guanajuato”

Escribió Eliseo Pame en Facebook.

Por su parte, Pancho Casablanca añadió: “en efecto la gente pensante de GTO, los que trabajamos día a día LO ELEGIMOS porque #aquisi trabajamos para ser mejores... no esperamos dadivas de AMLO”.

