Diego Sinhue pedirá a Cofepris avalar más vacunas contra Covid-19 tras escases de Pfzier y AstraZeneca

Irapuato, Guanajuato.- Tal parece que la compra de vacunas contra el Covid-19 se ha convertido en una carrera desesperada que han emprendido los diferentes gobiernos estatales, entre ellos el de Guanajuato, luego de que el Gobierno de México ha formalizado los permiso de importación al país, claro, bajo ciertas normas.

El mandatario de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien es militante del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que buscará un acercamiento con el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), José Alonso Novelo, quien es originario de este estado, para solicitarle acelerar la aprobación a otras vacunas contra el Covid-19, además de las de Pfzier y AstraZeneca, que ya están permitidas utilizar en México pero que no han dado una respuesta favorable sobre una pronta venta.

"Representantes comerciales de @AstraZeneca y de @PfizerMx nos informan que no se tiene disponibilidad en la producción. El posible suministro sería a partir de diciembre o del próximo año", señaló la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), grupo al que pertenece el gobernador guanajuatense.

Fue este martes, cuando el panista profundizó en el tema durante una gira que realizó por el municipio de Irapuato.

"Estaremos buscando otras opciones, repito, solo podemos adquirir, porque así salió el decreto, vacunas que sean autorizadas por la Cofepris, hasta el momento solo tenemos dos: Pfizer y AstraZeneca y en ambos casos la producción está ya comprometida con los países. Esperemos que la Cofepris pueda autorizar otras vacunas, que podamos estar explorando para su compra."

Señaló el mandatario.

Asimismo, dijo que buscará orientación con el titular de la Cofepris, quien también es de origen guanajuatense.

"Afortunadamente el titular de la Cofepris es de Guanajuato, de ahí de León, entonces vamos a echarle una llamada para ver si nos puede ir comentando que otras vacunas (comprar), porque vienen otras, está la Moderna, la Johnson & Johnson, está la rusa (Sputnik V), solo que Cofepris no autorice podemos comprar".

Finalmente, el mandatario aclaró que, aunque el Gobierno de México ya ha empezado a surtir algunas vacunas y que el Gobierno de Guanajuato ha iniciado gestiones para comprar otro lote de dosis más, la pandemia sigue cobrando vidas en la entidad por lo que es importante seguir acatando los protocolos sanitarios.

"Esto no se ha acabado, hay que cuidarnos... Ahorita es insuficiente incluso la vacunación para todo el personal médico... No ha pasado la pandemia, estamos en un momento crítico y pedirles que por favor nos cuidemos: el uso de cubrebocas es importante, el ponernos gel, el evitar eventos como jaripeos, conciertos, peregrinaciones masivas. No es el momento. Hay que seguirnos cuidando porque, repito, esto va para largo"