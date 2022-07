Diego traía un hacha y bolsas de basura, nos pidió ayuda: testigo en juicio de feminicidio de Jessica

Morelia, Michoacán.- Jair consideraba a Diego Urik su mejor amigo, todo cambió el 21 de septiembre del 2020, cuando vio el cuerpo de una mujer en la cajuela del carro de Diego.

El juicio oral por el feminicidio de Jessica González Villaseñor hoy se reanudó en la Sala de Oralidad 16 en Morelia, Michoacán. Donde la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó como testigo a Jair. Quien contó todo lo que vivió y supo, con relación al feminicidio.

La audiencia comenzó con la entrada de Diego Urik a la sala, vestido con un pants blanco con rayas negras y una sudadera color beige evidentemente desgastada, caminó el imputado saludando a su papá, quien ya lo esperaba en una de las bancas de la sala.

Jair era amigo de Diego Urik desde hace siete años, el joven comenzó su testimonio diciendo que fue testigo del asesinato de una persona.

Al comenzar a contar todo lo que sucedió el 21 de septiembre del 2020, relató que cerca de las 3:00 de la tarde recibió una llamada de Diego Urik, quien lo citó en 'Office de Altozano', lugar al que llegó para encontrarse con él y Diego S. un amigo en común.

Estuvieron en el estacionamiento del 'Office' durante unos minutos, pero Diego Urik les pidió que fueran a su casa para charlar, por lo que Jair y Diego S. se dirigieron manejando hacia el fraccionamiento donde vivía Urik.

Al llegar al fraccionamiento estuvieron esperando a que llegara Urik, pero después de una larga hora de espera decidieron salir a un OXXO a comprar algo de comer, regresaron al fraccionamiento y siguieron esperando. Durante la espera intentaron comunicarse vía telefónica con Urik, pero no lo lograron.

Comenzó el horror

Fue Diego Urik quien se comunicó, Jair cuenta que mientras hablaban se escuchaba muy alterado y que les dio la orden de verse en "el spot", un lugar dentro de fraccionamiento donde a menudo se reunían a beber y platicar.

"Nos marcó muy alterado, estaba como agresivo, dándonos una orden", dijo Jair al juez, con bastante determinación, en este punto de la audiencia el testigo tuvo contacto visual con el imputado.

Recordó que manejó hasta el sitio indicado por Diego Urik, ahí lo encontró parado frente a la cajuela del carro, deteniéndola con una mano. Después Urik le pidió que se bajara de la camioneta.

Cuando Jair iba caminando hacia donde estaba Urik, de una manera muy insistente, éste le cuestionó ¿Eres mi mejor amigo?

"Me dijo que me acercara y él se alejó para que yo viera adentro de la cajuela, yo vi que traía un cuerpo muerto tapado con una sábana color azul", contó Jair ya con mucho nerviosismo.

También dijo que al momento de ver la escena entró en shock, y que no podía entender lo que había visto, que primero pensó es que se trataba de un animal y luego pensó que podía ser alguien que él conocía.

Para este punto de la audiencia, Jair ya hablaba con la cabeza hacia abajo, no hacía contacto visual con nadie mientras daba su testimonio y el miedo en su voz era evidente.

Continúo contando que tuvo mucho miedo durante todo el tiempo después de ver el cuerpo al interior de la cajuela, y que se alteró, lo que hizo que Diego S. también bajara de la camioneta para ver qué era lo que estaba pasando.

Relató que Diego S. también vio el interior de la cajuela y que su amigo hizo gestos de decepción y que también se asustó mucho.

"No hicimos nada, ni dijimos nada, después me pidió que le ayudara, dijo «ayúdame», yo le dije: no te voy a ayudar con una mamada así", contó el testigo, por lo que llegaron las amenazas, "dijo que si no queríamos tener problemas o que no nos pasara nada, nos quedáramos ahí".

Recordó que las negativas a no ayudarlo con el cuerpo desataron la furia de Diego, quien azotó la mano contra la cajuela del carro y de manera apresurada cargó el cuerpo para después ocultarlo en la zona boscosa del fraccionamiento.

"Ahí me di cuenta de que era el cuerpo de una mujer, cabía en la cajuela, era muy delgada y muy pequeña, no estaba envuelta, y vi los pies de una mujer, era de piel blanca, vi de la rodilla para abajo, cuando Diego caminaba me pude dar cuenta que ya no tenía reacción, el pie colgaba, pensé que era Camila", detalló Jair.

Dijo que cuando Diego se alejó con el cuerpo no sabían que hacer, no sabían si se tenían que ir o esperar, pero que "Diego alcanzó a llegar sin el cuerpo", durante la espera se percató que en el asiento de atrás del vehículo de Urik pudo ver un hacha nueva y unas bolsas de basura color negro.

"Lo único que dijo es que estaba cansado y quería bañarse, tenía rasguños a piel viva, yo seguía muy asustado, pidió que lo acompañáramos a su casa", seguía relatando con mucho miedo el joven Jair.

Intentaron huir, pero no lo lograron, pues Diego Urik los llamó para preguntar si irían o no a su casa.

Diego Urik actuaba como una persona normal

Jair dijo que cuando entraron a la casa, Diego Urik dejó de estar alterado y comenzó a actuar de manera normal, que se sentaron a platicar sobre Camila, la exnovia que recientemente había terminado la relación con Urik.

"Estuvimos en la barra hablando, como si fuera normal, lo que había pasado", testificó.

Después Diego Urik se bañó y salieron de la casa, ahí Urik comenzó a cuestionarse qué haría con las cosas que traía en el carro.

Diego Urik fue al casino a jugar Black Jack

"Sacó una cartera, una identificación, tarjetas y dinero, eran 200 pesos que él se dejó, dos billetes de 100 pesos" detalló Jair.

Los tres juntos, Diego Urik, Diego S. y Jair, se fueron a un casino en Altozano, en la caja del casino cambió los 200 pesos y se fue a jugar Black Jack.

"Estaba asustado y estresado, Diego normalmente se tardaba mucho jugando, pero esa vez no se tardó, perdió rápidamente la partida", rememoró el testigo.

El presunto feminicida denigraba a las mujeres

De regreso a casa de Urik, Diego S. le preguntó al imputado "¿Por qué no mataste a un animal o a un perro?" a lo que contestó "Pobrecitos perros".

El testigo dijo que durante los siete años de amistad que tuvo con Urik conoció a tres de sus parejas sentimentales, y que nunca vio una actitud inusual con ellas, pero que muchas otras ocasiones escucho a Diego referirse como "perras o putas" cuando hablaba de las mujeres.

"Mantenía relaciones sexuales con otras mujeres, él me contaba, pero no específicamente con quien, cuando hablaba de una mujer, les decía perras o putas", aseguró Jair.

Admiten pruebas materiales contra Diego Urik

Una bolsa color rosa, un cubrecolchón color verde agua, un hacha, una playera deportiva, un pants color negro y unos tenis, fueron aceptadas como parte de las pruebas materiales que hoy ofreció la FGE contra Diego en el juicio por feminicidio.

La bolsa rosa ya ha sido detallada por otros testigos, como una de las pertenencias de Jessica González.

El cubrecolchón o sábana con la que estaba cubierto el cuerpo de la víctima en el vehículo de Diego Urik.

Un hacha nueva, con mango de madera, de un tamaño mayor a un metro.

Una playera deportiva color negro, de cuello blanco, con un logo de "Jordan" color rojo.

Un pants color negro con franjas blancas formadas con letras.

Y unos tenis negros de la marca Adidas, llenos de tierra.

Fueron las pruebas que identificó Jair frente ante el juez, todas parte de la escena del crimen que presenció, las prendas, dijo, eran las que Diego Urik usaba el día 21 de septiembre.

Las amenazas al testigo durante la audiencia

Durante el contrainterrogatorio de la defensa, Jair se vio molesto y ríspido, al dar sus respuestas, en diversas ocasiones el abogado titular de la defensa lo tachó de "mentiroso", pero el juez señaló que eso era una conclusión de la defensa, la cual no sería aceptada para el juicio.

Ya casi al final del desahogo de la prueba testimonial, Jair paró el juicio, se dirigió al juez para decirle que estaba incómodo, pues el papá del presunto feminicida, le estaba haciendo señas.

"Señor Juez, el papá de Diego me está haciendo una seña de una pistola", dijo el joven al juzgador, "hace así", explicó, mientras empuñaba su mano, extendió el dedo pulgar hacia arriba y al mismo tiempo movía su dedo índice, como si accionara un gatillo. Jair solo replicaba la señal que vio durante su testimonio.

La familia de Jessica González al salir del juicio acusaron que uno de los abogados de la defensa de Diego Urik también los amenazó y amedrentó frente al juez, sin que este hiciera nada, pues "no es una autoridad".

Martín, hermano de Jessica, relató que el abogado los comenzó a amenazar al interior de la sala, que se hicieron de palabras y lo encaró, por lo que el abogado le dijo que se veían en la salida.

