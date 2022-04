Diócesis de Aguascalientes, considera que la Feria de San Marcos es un distractor para los católicos

Aguascalientes, Ags.- La iglesia católica en Aguascalientes, desaprueba la Feria Nacional de San Marcos, conocida popularmente también, como: "La Feria de México", pues la institución considera que es un distractor muy fuerte para los fieles católicos, así lo dio a conocer en conferencia de prensa el Obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez.

La celebración de la Semana Santa a nivel mundial, así como las vacaciones que se otorgan por parte de la Secretaría de Educación Pública y empresas, tiene un objetivo, menciona el Obispo y es el de generar conciencia sobre el sacrificio que hizo Jesucristo por todo el mundo.

Destacó que en estos días los ciudadanos se tienen que guardar, deben ser días de meditación y de respeto, debido a que las fechas de la verbena abrileña se empalman con el viernes santo de la iglesia católica

"La feria es muy bonita para ustedes que la albergan, pero creo que debemos de guardarnos por lo menos el día viernes que es un día para meditar, pero sabemos que el viernes es comienzo de la feria y después de dos años sin fiesta la gente se va y le valdrá este día santo y el día más importante para la iglesia católica", expresó el Obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Espinoza Jiménez.

Obispo Juan Espinoza

En otros temas, durante la celebración de la Feria Nacional de San Marcos, las personas ya no tendrán la obligación de utilizar cubrebocas, así lo declaró el Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. Ya no será indispensable el uso del cubrebocas en lugares cerrados, esto significa que los establecimientos ya no pueden obligar a ciudadanos a portarlo, la elección de su uso es libre para cada persona.

"Ya es de cada quien el cuidarse, el "bicho" existe y no se ha ido, entonces cada quien decide pero que no debemos bajar la guardia", mencionó el Obispo, Espinoza Jiménez.

Por otra parte, se espera para esta edición 2022, de la Feria Nacional de San Marcos, una derrama económica de 8,000 millones de pesos, que serán utilizados para la reactivación económica a nivel estatal después de dos difíciles años de pandemia.