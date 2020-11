Diputada Mónica Robles denuncia difamación de un medio en Veracruz

Veracruz.- La diputada veracruzana por MORENA, Mónica Robles Barajas, denunció ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) violencia política en razón de género después de que un medio local la asoció con grupos delictivos.

La funcionaria explicó para medios de la localidad que el diario publicó en primera plana una nota de ocho columnas en la cual se relaciona su nombre con actividades de narcotráfico, acto que afecta directamente a su imagen pública, además de arriesgar su integridad y la de su familia.

"Es una queja, una denuncia por violencia política en razón de género contra mi persona cometida a través de la difusión de una nota en un diario del sur del estado, una nota en primera plana, de ocho columnas, en la que se me asocia y se dice mi nombre como narcotraficante. Se me asocia en el texto de la nota con actos delictivos y esto además de ser difamatorio ante mi persona, que daña mi imagen privada y pública, me pone en riesgo en lo personal y pone en riesgo a mi familia", explicó.

Si bien las notas no están firmadas, la responsabilidad editorial es de los directivos de dicho medio de comunicación, por lo que la denuncia procedió contra José Lorrimer Álvarez Peña, Director general del Diario de Acayucan, por violencia pública, psicológica y política.

Y es que en las publicaciones realizadas ponen de manifiesto la clara intención de dañar, ya que no contienen ninguna fuente o expresión del origen que determine su procedencia, pese a tratarse de la nota principal de las dos ediciones donde se publica.

En torno a que podría obedecer la mala intención hacia su persona reflejada en las publicaciones dolosas, la diputada consideró que podría estar relacionado a tintes electorales, a su función como legisladora o a la actividad profesional periodística de su familia; por lo que con las denuncias serán las autoridades correspondientes quienes investiguen a fondo.

"Sin duda estoy tocando intereses que no sean lícitos y que a lo mejor se sientan afectados; como Secretaria de la comisión de vigilancia exijo que se investigue el uso de recursos, y también que ver con el tema profesional en cuanto a mi familia. Mi familia tiene medios de comunicación y, seguramente hay quienes sientan afectados intereses por las noticias que en los medios se producen. Serán la autoridades las que tendrán que investigar. Está muy claro quienes aparecen en el medio como responsables de la edición de la publicación".

"Si bien la nota no está firmada, porque ni siquiera eso tuvieron el valor de hacer, si hay o varios responsables del medio en sí, que hizo esta bajeza dos días consecutivos contra mí".

De acuerdo con el criterio establecido todos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se incurre en malicia efectiva cuando a sabiendas de que la información es falsa, quien la ejerce se escuda en la libertad de expresión y la publica, generando hechos relacionados con la vida privada de una persona y actos ilícitos.

De tal modo mediante la divulgación de dichas notas, se ha ejercido violencia pública psicológica en contra de Mónica Robles de acuerdo a los artículos 361 y 369 del Código Penal para el Estado de Veracruz; y el 314 bis del código número 577 para Veracruz, vulnerando con ello su entorno personal, social y familiar, por lo que no es posible eludir la responsabilidad civil que implica el ejercicio de la libertad de expresión que, como todo derecho humano tiene límites.

Así mismo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé en su artículo 20 que la violencia política contra las mujeres es la que, expresándose de las diferencias maneras, busca menoscabar la imagen pública de una mujer, por lo que esa ley prohíbe la divulgación de la imagen de Robles Barajas con el fin de difamarla y denigrarla.