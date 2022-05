Diputada Vs. Aguacateros, exhorta al IMSS a afiliar a todos los empleados que producen el oro verde

El Gobierno de Michoacán, en su afán de que la industria del aguacate no se vea frenada y se proteja a los empleados, se formalizó la «Firma de Convenio para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización del Empleo», en el mes de marzo de este 2022, durante el evento se reveló que son 9 de cada 10 jornaleros los que no cuentan con la protección mínima a sus derechos laborales.

Durante los días de suspensión de la exportación del aguacate, los jornaleros salieron a la carretera Uruapan- Paracho a pedir “ ayuda económica ” a todos los vehículos que circulaban por la vialidad, señalando que su pago es diario, que no cuentan con ningún contrato que los ampara por los días no laborados, por lo que no habían obtenido recursos económicos mientras la industria estuvo parada.

