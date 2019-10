Diputado de Sonora se declara gay y exige aprobación de matrimonio igualitario

Hermosillo.- El diputado sonorense Rodolfo Lizárraga se declaró abiertamente homosexual frente a la tribuna del Congreso del Estado, además de defender a la comunidad LGBT+ y exigir la aprobación del matrimonio igualitario.

Lizárraga, quien es legislador local en el municipio de Guaymas por el Partido del Trabajo (PT), expresó su apoyo a la comunidad de la cual dijo formar al tomar la palabra en el recinto, donde alrededor de 20 personas se manifestaban a favor de la aprobación del matrimonio igualitario en Sonora.

Durante su participación, el funcionario negó que el hecho de que la gente se refiera a la comunidad LGBT+ como un "grupo minoritario" justificara el privarlos de derechos como contraer matrimonio.

"De parte de un servidor van a tener todo el apoyo para lo que ustedes pretenden hacer", dijo dirigiéndose a los miembros de la comunidad LGBT+.

Así mismo, el legislador detalló que pese a que él no necesita casarse, pues ya tiene pareja, eso no mina su determinación para ofrecer todo su apoyo a la aprobación del matrimonio igualitario:

Yo no ocupo casarme, estoy con una persona de mi mismo sexo y no ocupo casarme, pero no por eso no voy a apoyar lo que un grupo, como lo llaman, 'minoritario', lo pide".