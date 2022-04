Diputados Guanajuatenses exhortan a erradicar la violencia

Guanajuato, Gto.- En Guanajuato el 30 de abril del 2022 supuso una lluvia de ideas para el bien de la región, de parte de legisladores, un caso en específico es el del diputado Rolando Alcántar quien dictaminó establecer una agenda contundente basada en políticas públicas y una cultura social del respeto para frenar los actos de violencia en contra de las mujeres.

El Diputado del Partido Acción Nacional, pidió ante el estrado que se dé prioridad a encontrar a las mujeres desaparecidas y que se trabaje en el cumplimento de los derechos humanos de las mujeres, así como fomentar la erradicación de la violencia en el estado.

“Como sociedad no podemos aceptar la violencia como algo normal en nuestra vida. Hoy debemos ser sensibles. Las mujeres víctimas de delitos no son una cifra más, sino que cada suceso es una historia de dolor de familias lastimadas y vidas interrumpidas”, expresó el legislador panista.

En este sentido, el legislador panista hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso del Estado para que, como institución, dirijan los esfuerzos al impulso del desarrollo de las niñas y mujeres en diferentes ámbitos, se privilegie la protección de las personas y la preservación de su dignidad, y se construya un entorno de paz.

“Ante los feminicidios no podemos permanecer impasibles. Ante la impunidad no debemos esconder el rostro. Ante la violencia no podemos claudicar a la esperanza. Ante la tragedia de la violencia no debemos responder con desesperanza, sino con una valentía que se traduzca en resultados concretos para cambiar las cosas”, comentó el Diputado Rolando Alcántar.

El Diputado Rolando Alcantar indicó que no es momento de bajar las guardias y pensar que se ha trabajado de manera coordinara para atender la violencia, los feminicidios y las desapariciones indicó que Guanajuato tiene mucho por hacer.