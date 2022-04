Diputados de Guanajuato eliminan permiso para taxis de plataforma tecnológica

León, Guanajuato.- Diputados en Guanajuato aprobaron eliminar el permiso para operar taxi mediante plataforma tecnológica, después de meses de discusión, por fin se llegó a una decisión. Ahora habrá un cambio que será gracias a la reforma a la Ley de Movilidad del Estado, el nombre de servicio de taxis ejecutivos cambiará a servicio de transporte privado.

Esta mañana la Comisión de Seguridad Pública y Transporte del Congreso del Estado, aprobó está reforma, la cual establece que ya no habrá un requisito especial para contar con un permiso de la Dirección de Transporte del Estado para poder trabajar con este tipo de taxis. En León, Guanajuato, concesionarios de taxis se mostraron desde hace más de 5 años molestos ante la llegada de plataformas ejecutivas tecnológicas.

La molestia que sentían taxistas tradicionales derivaba de que el servicio de transporte privado mediante plataforma tecnológica , era considerado para ellos una competencia desleal, porque comentaban que algunos usuarios de plataforma tecnológica ofrecían el servicio con la sesión apagada, entonces esto no se registra y para los taxistas tradicionales esto es una violación a la ley, que establece que queda prohibido recoger a personas en la calle y ofrecerles el servicio sin un registro previo, por motivos de seguridad ,esa fue una de las principales quejas.

Por otra parte, con esta aprobación a la reforma, además, ya no será necesario que la Secretaría de Gobierno solicité un estudio de necesidad de este trabajo en el mercado, como dicta la ley actualmente. Ahora con esta aprobación se podrá inscribir la persona que quiera, porque existirá un registro de este estilo de taxis y esos datos si los tendrá la Dirección de Transporte.

Ante la nueva reforma que se aprobó está mañana de martes 19 de abril por mayoría de votos, se han generado diversos comentarios, desde el punto de vista de la mayoría de taxistas tradicionales la llegada de esta plataforma desde hace algunos años implicó una pérdida de clientes, porque las opciones de transporte aumentaron para los usuarios y los precios llegan a ser más bajos, por lo que comenzaron a tener daños económicos, ante esta situación taxistas se manifestaron por las calles de la ciudad en más de una ocasión desde la llegada de esta nueva manera de transportarse.

Cabe destacar que a León, Guanajuato, la tecnología en cuestión de servicio de taxi mediante plataforma ejecutiva llegó un poco más tarde que a las principales ciudades de la República Mexicana como: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Toluca.

No fue mucha la diferencia en tiempo, pero este cambio a la reforma posiciona a León al mismo nivel que las principales metrópolis de México.

Todo este tema ha creado miles de perspectivas diferentes entre los ciudadanos, quienes aseguran que los taxis tradicionales en lugar de sentirse amenazados deberían mejorar sus unidades y su manera de trabajar, pero, por otra parte, también los conductores de taxi tienen sus opiniones, algunos coinciden en que los riesgos en el medio de transporte privado tradicional, no implica tantos riesgos como se piensa porque se tiene monitoreada la unidad en todo momento.

Pero... después de dimes y directes, entre unos y otros... Diputados Guanajuatenses se organizaron y dieron el sí a la reforma a la Ley de Movilidad del Estado, lo que es un hecho, ante esto los ciudadanos han reaccionado en redes sociales, estos son algunos de los comentarios:

"Y yo me preguntó qué seguridad tengo al usarlo si cualquiera puede hacer el servicio y ponerme en riesgo de subirme o llevar a mi familia o familiar a este transporte, quién lleva el control de los prestadores de servicio ¿cómo saber? que el individuo que le pido pasar por mí o mi familia es de confianza y no un ASESINO O VIOLADOR O TRAFICANTE, ETC. Perdón, pero eso si me preocupa más con los desaparecidos a cada rato", expresó en Facebook el usuario @PatyMuñoz

"Es muy lamentable que hayan aprobado esto, puesto que la seguridad en nuestro estado no es muy segura, por otro lado, existimos concesionarios que nos costó mucho trabajo tener nuestra concesión y no es justo que aún cuando pagamos impuestos cualquiera que se le ocurra trabaje unas horas y saqué lo que ocupa, mientras que nosotros debemos trabajar para nuestras familias y pagar impuestos", expresó en Facebook @CocoMartinez

"Vamos todos los concesionarios a meter puro ejecutivo y se compite igual con los piratas tan fácil que es, acabo los fían los carros", comentó el usuario en Facebook @william.ornelas.18

"Fifis fifis fifis que más quieren acaparar que no tuvieron con la venta de nuestra patria", mencionó el usuario en Facebook @JoseLandin

"Los taxis ejecutivos cobran más caro que Uber, sus carros bien apestosos y sus choferes también", expresó el Usuario en Facebook @RodoRodoBernal

Son algunos puntos de vista que comparten ciudadanos que radican en León, Guanajuato, vía redes sociales. Con esta aprobación a la reforma lo cierto es que uno de los puntos establecidos más estrictos será el siguiente:

“Transporte privado se considera a un vehículo en el que se transporta a cinco personas y sus pertenencias como mínimo, incluyendo al conductor, el servicio se brindará mediante plataformas tecnológicas y se contratará previamente”, expresó Martín López Camacho, Diputado Celayense, durante la aprobación.

Los Diputados Guanajuatenses decidieron aprobar la solicitud a la Junta de Gobierno que se concederá en el plazo de 48 horas previas que marca la ley mexicana. Por ello esta aprobación será totalmente un hecho el próximo jueves y se llevará a cabo durante la sesión del pleno legislativo. Hasta entonces será de manera oficial que quedará aprobado este nuevo cambio. ¿Cuál es su opinión ante la nueva reforma de ley? ¿Es necesaria, le parece justa o considera que no es correcta?