Diputados en Guanajuato desean políticas públicas para niños

Guanajuato, Gto.- En el Congreso Local de Guanajuato se llevó a cabo una reunión convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, en la cual se abordó una mesa de trabajo para dialogar sobre los mecanismos idóneos para consultar a niñas, niños y adolescentes. En la charla participó Beatriz Villalpando Martínez, jefa de derechos humanos de la Secretaría de Educación de Guanajuato.

Villalpando Martínez ante el estrado pidió a los legisladores que se realicen politicas públicas que se implementen en la agenda de la defensa de niños, niñas y adolescentes. que exista la creación de proyectos culturales, científicos, y sociales que impulsen a los guanajuatenses a expandir sus horizontes, a aprender todo el conocimiento que puedan mientras esto les sea posibe, y únicamente se podrá si se trabaja en un plan de estudios que sea continúo desde preescolar hasta media superior con una metodología científica, así lo manifestí Beatriz Villalpando, pidió que establezca una muestra y con base en eso, dibujar diferentes instrumentos de consulta.

También en el Congreso de Guanajuato estuvo presente Diana Arce de la Procuraduría de Derechos Humanos apuntó que el tema de la participación de niñas, niños y adolescentes era fundamental; mientras que Daniel Ponce López realizó una presentación sobre fundamentos, relevancia y estrategias para la promoción de la participación de niñas, niños y adolescentes en la agenda pública.

En su intervención, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez habló de la importancia de destacar el para qué se les quiere consultar y consideró que con los trabajos que ellos han venido desarrollando se podrá realizar una consulta eficiente que permita conocer lo que verdaderamente siente y piensa la niñez.

Álvaro Ernesto Macías Barrera de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes manifestó que era necesario recurrir a los mecanismos que con anterioridad les han funcionado para hacer valer el derecho de participación de niñas, niños y adolescentes, agregó que si bien era necesario implementar nuevas figuras podían tomarse de base los ya utilizados como las “Repúblicas Escolares”.

En su participación, Antonio Gómez del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado se refirió a la falta que se ha tenido a la subjetividad de la niñez y resaltó que se tenía que contar con una metodología con base en estándares internacionales y considerar la observación general número 12 de la Convención sobre los Derechos de los Niños en México, donde vienen estándares mínimos para la participación.

El Diputado mencionó que se debe tomar en cuenta la pertinencia y que las políticas públicas se deben aplicar a los grupos más vulnerables de todo el estado de Guanajuato, de los 46 municipios.

e desde el legislativo la participación infantil sea una realidad y no promover leyes o reformas sin escucharlos ni conocer cómo se encuentran y qué sienten. Apuntó que era esencial no dejar a nadie fuera, a ningún niño, sino involucrar a todos jornaleros, institucionalizados, migrantes, con discapacidad; y subrayó que les dejaban una visión amplia para consultar a quien se debe y que las leyes que se realicen no queden en letra muerta.

Se sumó a su homóloga la legisladora Briseida Anabel Magdaleno González, quien destacó la riqueza de los comentarios vertidos por los funcionarios especialistas en la materia y externó su apertura para coadyuvar en los trabajos y lograr que las reformas planteadas puedan contribuir a atender las situaciones complejas que enfrenta la niñez.

La congresista Murillo Chávez precisó que pensar en la infancia no era una tarea que se tenía que extender al futuro si no atender todos los días; mientras que el diputado Cuauhtémoc Becerra González enfatizó que le apostaba a la niñez sana y, dijo, que muchas situaciones que enfrenta la entidad eran reflejo de la crianza, por lo que era vital formar niños felices, sanos y propositivos.

En su oportunidad, el legislador José Alfonso Borja Pimentel resaltó que era importante capitalizar la experiencia de los funcionarios presentes y buscar que se institucionalice este proceso de colaboración con las dependencias especializadas en atención a la niñez.

El congresista David Martínez Mendizá señaló que la participación no solo era un derecho sino un principio de vida, y que no había como la participación directa. Asimismo, agradeció a los presentes y comentó que se estaría desarrollando la metodología de consulta.

En los trabajos de la mesa participaron las diputadas Katya Cristina Soto Escamilla, Janet Melanie Murillo Chávez y Briseida Anabel Magdaleno González; así como los diputados David Martínez Mendizábal (presidente de la Comisión), Cuauhtémoc Becerra González y José Alfonso Borja.

En el estado de Guanajuato se busca llegar a brindarles a los menores de edad una oportunidad para que confíen en su ciudad y puedan desarrollar sus habilidades y aptitudes en la ciudad de León, Guanajuato.