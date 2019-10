Disminuye la muerte fetal en México

Sinaloa.- En México, durante el 2018 se registraron 21 mil 195 defunciones fetales, de las cuales 17 mil 612 ocurrieron antes del parto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el 93.9 por ciento de los casos tuvieron como principal causa de muerte fetal las afectaciones por factores maternos, complicaciones del embarazo y el trabajo de parto, pero también por situaciones de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías, con el 6.1 por ciento.

Incluso, la estadística señala que la muerte fetal tiene una tasa en el país de 1.69 defunciones por cada diez mil habitantes.

A pesar de la cifra elevada, esto representa una reducción en comparación del 2017, donde la tasa fue de 1.80.

El informe del Inegi «Características de las defunciones fetales registradas en México durante 2018» detalla que las entidades federativas que presentan las tasas más altas de mortandad fetal son el Estado de México, con 9.8; Guanajuato, con 9.3; y Ciudad de México, con 9.0. En el caso de Sinaloa, la dependencia ubica a la entidad en el grupo de entre 2.6 y 5 defunciones por cada diez mil habitantes.

Especialistas en atención prenatal, ginecología y obstetricia mencionaron en entrevista para EL DEBATE que existen bastantes factores físicos de riesgo que pueden provocar que un embarazo se vuelva de alto riesgo, hasta provocar la pérdida. Pero también coincidieron en que existen situaciones relacionadas con la pobreza, la educación y el desarrollo de un país que influyen en las estadísticas de las muertes fetales.

Principales riesgos

De acuerdo con las características del feto fallecido, las muertes tardías, que son aquellas de 28 y más semanas de gestación, representaron el mayor número de casos, con 8 mil 370, un 39.5 por ciento.

Esto seguido de las muertes precoces, de 12 a 19 semanas, con 5 mil 345, un 25.2 por ciento; y las intermedias, que son de 20 a 27 semanas, con 7 mil 471, un 35.2 por ciento. Según el Inegi, en nueve casos no se especificó en qué semana de gestación ocurrió la muerte fetal.

Carlos Guillermo Yac Castro, ginecólogo obstetra por el Baylor College of Medicine en Houston, Texas, explicó en entrevista para EL DEBATE que la mayoría de los embarazos que se terminan, ya sea durante los primeros meses o antes del alumbramiento, tiene que ver con alteraciones cromosómicas; es decir, cuestiones relacionadas con la genética.

Explicó que ahora hay un nuevo conocimiento al que se le conoce como epigenética, que no tienen que ver con el material genético, pero sí con el tejido o la sustancia que está adentro de cada célula, y esos comienzan a manifestarse desde toda la vida, o no, y puede agravarse en el embarazo, provocando la pérdida de un feto.

Sumado a esto, el especialista agregó que también se encuentran las enfermedades, como diabetes, hipertensión, infecciones, que son las que más se han estudiado y las cuales son tratadas, inclusive, previo a la gestación para que no le suceda nada al producto durante el embarazo, lo que se llama atención prenatal: «El control prenatal permite percatarse de situaciones que pongan en riesgo la vida del feto o del paciente, y es donde nacen los embarazos de alto riesgo», aseveró el experto. Sin embargo, puntualizó que hay cosas que no son posibles modificar con conductas ni con medicamentos que tienen que ver con cuestiones hereditarias.

Carlos Guillermo Yac Castro, especialista también por el Tecnológico de Monterrey, destacó que la tendencia en medicina fetal es comenzar a hacer exámenes muy tempranos, a diferencia de cómo se realizan ahora, y aplicar estudios ultrasonográficos o de sangre para tratar de establecer un diagnóstico de riesgo, evitando un desenlace no deseado.

El reporte del Inegi «Características de las defunciones fetales registradas en México durante 2018» también reveló la situación de las madres al momento del embarazo fallido. Explica que el 84.6 por ciento de mujeres recibieron atención prenatal, frente a un 11.4 por ciento que no la tuvo; y un 4.0 por ciento que no especificó si recibió o no atención médica durante el embarazo.

Además, respecto al procedimiento de expulsión o extracción, que aplica cuando la edad gestacional del feto es de 22 semanas o más, el parto vaginal es el que registró más casos, con 9047, seguido de la cesárea, con 3964 casos, y el uso de fórceps, un instrumento quirúrgico, con 85.

Entre los abortos, que aplica cuando la edad gestacional del feto es inferior a las 22 semanas, el aborto espontáneo es el más común entre las muertes fetales, con 6582 casos, según indica la institución.

Los datos arrojaron que los grupos de edad de las mujeres con el mayor número de embarazos que terminaron con la muerte del producto fue el de 20 a 24 años, con un 24.0 por ciento; el de 25 a 29, con 22.5 por ciento; y el de 30 a 34, con 17.9 por ciento, que en conjunto ascienden a más del 50 por ciento del total.

Al respecto, el especialista Carlos Guillermo Yac Castro agregó que este grupo de edad es más propenso a muerte fetal o a tener niños con síndrome de Down porque se embaraza más, y el de edades como 40 o 50 años suelen embarazarse menos.

Reflejo económico y social

Rafael Leobardo Apodaca Rodríguez, médico y director del Hospital de Ginecopediatría número 2 en Los Mochis, indicó que siempre la condición de salud de la madre, incluso su mortandad, repercute en el feto.

Explicó con ello que cuando se habla de muerte materna, se habla de un problema público de salud serio, ya que este tipo de hechos reflejan el desarrollo socioeconómico y cultural de un país.

Destacó que los Gobiernos se han preocupado por abatir y disminuir la mortalidad materna a través de enfocar las acciones para estos grupos vulnerables: «Si una madre, si una embarazada tiene complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio, van a repercutir al recién nacido. No es la misma nacer a los nueve meses con una madre sana que nacer a los siete meses con una madre que es diabética, hipertensa o desarrolló alguna enfermedad durante el embarazo, como la preeclampsia», expuso.

Rafael Leobardo Apodaca Rodríguez agregó que por eso la importancia que las instituciones han dado a la atención prenatal, pero también a la consulta preconcepcional, que significa que una mujer y su pareja, antes de embarcase en un embarazo, deben ir a una consulta para realizar estudios adecuados y ver los riesgos reproductivos: «Al embarazo se le desconoce como una desenmascaradora, porque puede desenmascarar enfermedades de la madre que desconocía que tenía, como lupus, diabetes, hipertensión, que la mujer puede desarrollar durante el embarazo, porque el embarazo no es una enfermedad, pero los cambios que suceden ponen a prueba a cada uno de los órganos», aseveró.

Duelos

El médico agregó además que la situación también se torna emocional, que impacta no solo a la madre, sino también al grupo familiar, quienes se preparan para recibir a un nuevo miembro para que nazca, no para que fallezca: «Es un duelo que se tiene que manejar con el apoyo psicológico», expuso.

En la atención medica, el Inegi reveló que 68.3 por ciento de los embarazos que terminaron en muerte fetal fueron atendidos por médicos ginecobstetras; y el 25.1 por ciento por otro tipo de médico. Las parteras figuraron con 114 casos.

Además, 2376 mujeres que tuvieron un embarazo que terminó en la muerte del producto reportaron no estar afiliadas a servicios de salud. Esto mientras que los servicios de salud que reportan el mayor número de madres afiliadas son el Seguro Popular, con 9904 casos; y el IMSS, con 5916 casos.

A su vez, el especialista José Ulises Bojórquez López agregó en entrevista para EL DEBATE que incluso los libros no enumeran un factor importante que puede provocar la muerte fetal, como la pobreza. Señaló que, pese a que el Seguro Popular ofrece atención médica gratuita a todas las mujeres en etapa de gestación, muchas de ellas no acuden a la consulta, derivado también por falta de educación.

El ginecólogo obstetra agregó que también se debe tomar en cuenta, como motivo de riesgo, abortos anteriores, cesáreas y las toxicomanías, que hablan de una paciente adicta.

Muerte materno-infantil

Las mujeres y los recién nacidos son más vulnerables durante e inmediatamente después del parto. Se estima que 2.8 millones de mujeres embarazadas y recién nacidos mueren cada año, o uno cada 11 segundos, principalmente por causas prevenibles, según las nuevas estimaciones sobre mortalidad infantil y maternal proporcionados por Unicef y la Organización Mundial de la Salud.

Explica además que madres e hijos sobreviven más que nunca a las vicisitudes del parto y los primeros años de la infancia. Desde el año 2000, las muertes infantiles se han reducido en casi la mitad; y las muertes maternas en más de un tercio, principalmente debido a un mejor acceso a servicios de salud baratos y de calidad.

A pesar de ello, las organizaciones mundiales señalan que más de 290 000 mujeres fallecieron debido a complicaciones durante el embarazo y el parto en 2017.

Nota metodológica

La información se obtiene de dos fuentes informantes: las Oficialías que conforman el Sistema Nacional del Registro Civil y la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos (panteones) en la Ciudad de México.

La información que integra la estadística fue suministrada por 1384 fuentes informantes.