Disminuyen homicidios dolosos en Guanajuato, pero incrementan desapariciones de personas

León, Guanajuato. – Aunque por fin se logró una disminución en casos de homicidios dolosos en el estado de Guanajuato, entidad que ocupa los primeros lugares en este delito, las desapariciones de personas en vida siguen en aumento.

De acuerdo con el colectivo Causa en Común, a pesar de que en los últimos días se pregona la disminución en el número de homicidios que se registran en la entidad, estos números carecen de objetividad, pues ahora no están encontrando a las personas ante el incremento de desapariciones.

Causa en Común tiene registro que, durante el 2021, en comparación con el 2020, se tiene registro de mayor número de desapariciones de personas además de un aumento de hallazgo de fosas para inhumaciones clandestinas.

Por lo tanto, dichas cifras presentadas en materia de homicidios dolosos no representan la realidad que enfrentan las personas que se encuentran en Guanajuato, donde la lucha entre células del crimen organizado se ha agudizado.

Es así que los integrantes del colectivo piden cautela para no quedarse con las estadísticas, ya sea en aumento o decremento de los homicidios dolosos, porque esto en su mayoría no significa que exista menos casos, sino, inclusive, puede significar un aumento en la crueldad al no dejar rastro de la víctima.

Otro factor importante a analizar es el incremento de otros delitos, pues mientras que los homicidios dolosos disminuyeron 21 por ciento del 2020 al 2021, durante los mismos meses, el feminicidio incrementó 117 por ciento y la extorsión aumentó mil 169 por ciento.